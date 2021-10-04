Борец Шахиев выиграл золото чемпионата мира

Россиянин Загир Шахиев завоевал золотую медаль на проходящем в Осло чемпионате мира. Он победил в вольном стиле в весовой категории до 65 кг.

В понедельник сборная России завоевала вторую золотую медаль на чемпионате мира по борьбе. В решающей схватке у борцов вольного стиля в весовой категории до 65 кг Загир Шахиев встречался с представителем Ирана Амирмохаммадом Бабаком Язданичерати.

Схватка прошла с преимуществом 22-летнего россиянина, который победил со счетом 14-4.

В поединках за бронзовые медали побед добились Алибек Осмонов из Киргизии и Темер Очирын Тулга из Монголии.