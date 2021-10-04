Дина и Арина Аверины блистают на турнире в Москве и готовятся к ЧМ

Сестры-близняшки Дина и Арина Аверины, которые пострадали из-за несправедливого судейства на Олимпиаде в Токио и готовы были завершить карьеру, снова вышли на ковер. Наши титулованные гимнастки-"художницы" прекрасно выступили на международном турнире Olympico Cup-2021 в Москве.

Аверины признались, что поначалу не хотели возвращаться к тренировкам и соревнованиям: боялись, что обидная ситуация может повториться и после Игр. На Олимпиаде, напомним, Дина стала серебряным призером. А "золото" отдали Линой Ашрам, несмотря на то, что израильская спортсменка уронила ленту, а россиянка все четыре упражнения сделала чисто.

На Olympico Cup-2021 после первого дня Дина Аверина, трехкратная абсолютная чемпионка мира, как и полагается, вышла в лидеры. За упражнения с обручем и мячом она набрала в сумме 59,100 балла. Второе место занимала Арина Аверина (58,700), третье - еще одна наша гимнастка, Лала Крамаренко (55,500). Всего в индивидуальном многоборье выступали 12 спортсменок, представляющих Россию, Армению, Австралию, Киргизию, Узбекистан и Казахстан. В понедельник уже после подписания этого номера "РГ" в печать девушки показали упражнения с булавами и лентой, после чего были определены победительницы в личном первенстве. А во вторник будут разыграны медали в отдельных упражнениях.

Почему самые знаменитые спортсменки-близняшки все-таки возобновили карьеру? Ведь, кроме всего прочего, в Токио Дина рассказала о серьезной травме спины. Но в Москве она же обрадовала новостями: после хорошего отдыха спортсменка уже не чувствует той боли, которая очень долго беспокоила. Даже ее врач, смотревший соревнования с трибун, удивился тому, с какой легкостью Дина выполняла все сложнейшие элементы. Ну и, конечно, не обошлось без поддержки президента Всероссийской федерации художественной гимнастики и главного тренера сборной Ирины Винер-Усмановой. Арина, оставшаяся в Токио без медали, призналась, что именно Ирина Александровна смогла взбодрить и ее, и сестру, вернула их к тренировкам.

- Поначалу было тяжело. Когда пришли в зал, всплывали мысли, которые были на Олимпийских играх. Но мы забыли про это и решили двигаться дальше, - отметила Дина Аверина в разговоре с журналистами. - Надо было преодолеть себя, уйти полностью в работу и начать все сначала - и вот все получилось, мы снова выступаем.

Ирина Винер-Усманова надеется, что сестры Аверины выступят на Олимпиаде-2024 в Париже и выиграют там заслуженное "золото"

Дина и Арина Аверины готовятся к чемпионату мира, который пройдет в Китакюсю (Япония) 27-31 октября. Даже поменяли несколько программ. Линой Ашрам, как и вся сборная Израиля, кстати, снялась с этого турнира. Подтверждать титул всегда намного сложнее, чем его завоевывать. Тем более в такой ситуации. Так что это решение олимпийской чемпионки мало кого удивило. А Винер-Усманова уверена, что сестры Аверины останутся в спорте до Парижа-2024 и возьмут там свое.

- Мы все видели, как они готовы и как блестяще выступали: не сделали ни одной видимой ошибки и получили очень хорошие оценки. Я думаю, что они поедут на Олимпиаду, если все будет хорошо, и будут выступать там так же, как в Токио, но получат "золото", - подчеркнула Винер-Усманова. - Я сказала Дине и Арине: на следующей Олимпиаде вы будет выглядеть на 20, но по уму вам будет по 25. Это великолепное сочетание, которое должно мотивировать. Это будет настоящая художественная гимнастика для взрослых девушек.

Состав команды на чемпионат мира

Личное многоборье: Дина и Арина Аверины (личное первенство).

Групповые упражнения: Анастасия Близнюк, Ольга Карасева, Полина Орлова, Ангелина Шкатова, Алиса Тищенко и Мария Толкачева. Причем Оля Карасева и Полина Орлова - новички в группе. А олимпийская чемпионка Рио-2016 Маша Толкачева вернулась в состав спустя два года. Она долго восстанавливалась после перенесенного коронавируса.