Команда Карпина несет потери перед важнейшими отборочными матчами ЧМ-2022

На выходных прошли матчи 10-го тура российской Премьер-лиги. Игроки, вызванные в сборную России, освободившись в своих клубах, отправились прямиком в Новогорск для подготовки к важнейшим матчам отбора на чемпионат мира-2022. 8 октября наши сыграют в Казани со Словакией, а 11 числа - в Мариборе против Словении.

Сбор национальной команды еще только начался, а у Валерия Карпина уже возникли кадровые проблемы. Фото: Станислав Красильников / ТАСС

Увы, главный тренер национальной команды Валерий Карпин дождался не всех избранных. Сразу несколько игроков выпали из обоймы, даже не доехав до Новогорска. Главная потеря - это лидер "Монако" Александр Головин. Саша набрал отличную форму, поэтому его потеря обидна вдвойне. На днях он провел свой сотый матч за клуб: забил гол и отдал передачу. Но ощутимой ложкой дегтя в этой бочке меда стала травма мышцы бедра. По словам агента, аналогичное повреждение Головин получил в конце лета. На лечение по предварительным прогнозам уйдет 2-3 недели. Вместо Александра в Новогорск вызван хавбек ЦСКА Ильзат Ахметов.

Таким образом, в сборной нынешнего созыва будет только один легионер - полузащитник "Аталанты" Алексей Миранчук. Он пропустил воскресный матч итальянской Серии "А", но не из-за травмы, а по решению тренера Джан Пьеро Гасперини. По словам специалиста, Миранчук - "порядочный парень", но пробиться в основу клуба из Бергамо у него пока не получается.

На Головине список потерь не заканчивается. Из-за повреждений в сборную не приехали защитник "Рубина" Илья Самошников и форвард "Краснодара" Алексей Ионов. У первого проблемы с голеностопом, у второго - мышечное повреждение. Вместо Самошникова приглашение от Карпина получил защитник екатеринбургского "Урала" Арсен Адамов. Кроме того, в национальную команду вызван спартаковец Зелимхан Бакаев. Изначально его в итоговом списке сборной на октябрьские матчи не было, но тренерский штаб все-таки решил, что футболист нужен. Сам игрок на вызов отреагировал с энтузиазмом: "Сейчас набрал хорошую форму. Особенно после первых сборов. Они мне помогли. Валерий Георгиевич Карпин помог. Чувствую себя намного лучше. И дриблинг возвращается".

Под вопросом еще два игрока. Несмотря на то что в Новогорск приехал хавбек "Химок" Денис Глушаков, решение о его допуске к матчам будет приниматься медицинским штабом национальной команды. У Дениса - микроповреждение задней поверхности бедра.

Нет окончательной ясности и по молодому лидеру "Динамо" Арсену Захаряну. После матча с "Крыльями" игрок покидал стадион в фиксирующем ботинке. Травма у него вроде бы несерьезная, но окончательный вердикт опять же вынесут врачи сборной.

Состав сборной России

Вратари: Маринато Гилерме ("Локомотив"), Юрий Дюпин ("Рубин"), Андрей Лунев ("Байер", Германия), Матвей Сафонов ("Краснодар");

Защитники: Игорь Дивеев (ЦСКА), Георгий Джикия ("Спартак"), Максим Осипенко ("Ростов"), Алексей Сутормин, Дмитрий Чистяков (оба - "Зенит"), Арсен Адамов ("Урал"), Сергей Терехов ("Сочи"), Федор Кудряшов ("Антальяспор", Турция);

Полузащитники: Дмитрий Баринов, Рифат Жемалетдинов (оба - "Локомотив"), Зелимхан Бакаев ("Спартак"), Александр Ерохин, Далер Кузяев (оба - "Зенит"), Алексей Миранчук ("Аталанта", Италия), Арсен Захарян, Даниил Фомин, Денис Макаров (все - "Динамо"), Денис Глушаков ("Химки"), Ильзат Ахметов (ЦСКА);

Нападающие: Федор Смолов ("Локомотив"), Антон Заболотный (ЦСКА), Гамид Агаларов ("Уфа").

Важно знать

Чтобы получить прямую путевку на ЧМ-2022, нашей сборной необходимо занять первое место в группе "H". Вторая строчка даст право на участие в дополнительном плей-офф. Предсказать сейчас что-то довольно сложно, но очевидно: если в ближайших двух матчах команда Валерия Карпина возьмет максимум очков, то гарантирует себе место не ниже второго. А судьба первой строчки будет решаться уже в ноябре.