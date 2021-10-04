Лидер РПЛ "Зенит" потерпел первое поражение в чемпионате

Лидер Российской премьер-лиги (РПЛ) питерский "Зенит" потерпел первое поражение в чемпионате. В матче 10-го тура РПЛ, последнего перед паузой на игры сборных, команда Сергея Семака дома неожиданно уступила "Сочи" - 1:2.

Забыть про поддавки

За два года выступлений в элитном дивизионе "Сочи" снискал репутацию неофициального фарм-клуба "Зенита": в свое время в стан южан перешла солидная группа игроков питерской команды. Каждая новая встреча соперников вызывала к жизни разговоры об игре в поддавки, и история отношений эти подозрения как будто подтверждала: в предыдущих четырех играх с "Зенитом" сочинцы неизменно терпели поражения. Но теперь, кажется, в этом вопросе можно поставить точку.

Семак не смог выставить абсолютно тот же состав, что на неделе разгромил в Лиге чемпионов шведский "Мальме" (4:0). Вместо автора победного гола Клаудиньо появился Сердар Азмун. Он и стал антигероем матча. На 42-й минуте игры иранский форвард не дотянулся до мяча, зато дотянулся шипами до бока голкипера гостей Сослана Джанаева. Главный арбитр матча Павел Шадыханов после видеопросмотра с подачи ВАР показал Азмуну красную карточку.

"Зенит", оставшись в меньшинстве, даже забил - отличился Артем Дзюба, - но "Сочи" в оставшееся время сумел перевернуть ход игры. Интересно, что с учетом прошлого сезона это первое поражение "сине-бело-голубых" в РПЛ аж за 19 матчей.

Победа позволила "Сочи" приблизиться к лидеру на расстояние пяти очков, а вот другие преследователи воспользоваться осечкой "Зенита" не смогли. Так, московское "Динамо" на своем поле неожиданно уступило самарским "Крыльям Советов" - 0:1. Для волжан это первая выездная победа над столичной командой начиная с 2016 года.

За время выступлений в РПЛ у "Сочи" сложилась репутация неофициального фарм-клуба "Зенита". Теперь этим разговорам, кажется, пришел конец

Проиграл на домашней арене московский "Локомотив", причем занимавшему последнее место в турнирной таблице "Ростову", - 1:2. Для "железнодорожников" это первое поражение в чемпионате, а вот дончане выиграли всего лишь второй раз.

Молчание ВАР

Шанс поближе подобраться к лидеру упустили и ЦСКА с "Краснодаром", довольствовавшиеся в очном матче ничьей - 0:0. Пожалуй, этот матч стал самым резонансным в туре, но, увы, благодаря судейским решениям. Помнится, когда внедрялась система видеопомощи арбитрам (ВАР), противники нововведения упирали на то, что из работы судей исчезнет прелесть человеческого фактора. Так вот сторонники этого мнения могут спать спокойно. Человеческий фактор никуда не делся, Василий Казарцев не даст соврать. Именно этот рефери сидел за пультом ВАР, когда на 90-й минуте защитник ЦСКА Игорь Дивеев в своей штрафной рукой смахнул мяч, который животом обрабатывал форвард краснодарцев Виктор Классон. Главный арбитр встречи Владимир Москалев фола не заметил, а ВАР даже не пригласил рефери к экрану, чтобы тот лично посмотрел видеоповтор.

Естественно, реакция представителей "Краснодара" была однозначной. Капитан южан Гжегож Крыховяк был весьма конкретен.

- Это был чистый пенальти, - заявил поляк в эфире "Матч! Премьер". - Был минимум один пенальти. Это большая ошибка. Чистая рука. Это решение неправильное. Для меня это большой сюрприз. Мы все посмотрели эту ситуацию. Для нас непонятен этот момент. Надо говорить. Да, все ошибаются, но есть же ВАР! Для меня это чистый пенальти. Понятно, что мнение из лагеря пострадавшей команды - далеко не конечная инстанция истины, но краснодарцев почти сразу поддержали эксперты.

- Мне так кажется, что сейчас только у Василия Казарцева есть свое мнение о том, что в этом моменте нужно продолжать игру, - сказал в эфире "Матч! Премьер" экс-арбитр ФИФА Алексей Николаев. - Абсолютно простая ситуация для видеоарбитра. Для Володи Москалева, как главного судьи, было сложно увидеть эту руку, так как обзор ему перекрывает нападающий "Краснодара". Но как на повторе можно было не рассмотреть, что это 11-метровый удар? Дивеев делал движение рукой и снял мяч практически с ноги нападающего "Краснодара", который следующим движением мог забить гол. Было много времени, чтобы рассмотреть эпизод со всех ракурсов. Конечно, это одиннадцатиметровый.

Если подтвердится, что Казарцев ошибся, пусть даже непреднамеренно, для него это станет катастрофой. Начиная с августовского матча прошлого года, в котором Казарцев неверно назначил пенальти в пользу "Сочи" в ворота "Спартака", арбитра преследуют ошибки. Причем независимо от того, работает Казарцев в поле или на ВАР. Глава судейского комитета Российского футбольного союза Ашот Хачатурянц даже отдельно проговаривал, что предвзятости рефери выявлено не было, имеют место грубейшие промахи.

Нынешнее спорное решение уже возымело для Казарцева последствия. Из-за поднявшегося шума было принято решение снять арбитра с работы на ВАР во вчерашнем матче "Ахмат" - "Спартак". Что касается самой игры, "красно-белые", покорившие на днях итальянский "Наполи", в этот раз сыграли не так эмоционально. Для победы хватило гола Александра Соболева, при том, что спартаковец Зелимхан Бакаев не реализовал пенальти.