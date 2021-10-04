"Металлург" обыграл "Динамо в чемпионате КХЛ

Новости

Эксперт: После перенесенного коронавируса риск заболеть ОРВИ выше 00:46
Пушков посоветовал Зеленскому не путать наглость и силу во внешней политике 00:25
МИД РФ ждет реакции Лондона на данные о финансировании НКО в России 03.10.2021
Захарова напомнила о планах США бороться с коррупцией 03.10.2021
Китай предупредил мир о появлении нового вируса 03.10.2021
Сестры Аверины боялись возвращаться к выступлениям из-за судейства в Токио 03.10.2021
Винер-Усманова надеется, что Аверины выиграют золото на Олимпиаде в Париже 03.10.2021
За сутки 82 военнослужащих вылечили от коронавируса 03.10.2021
Саакашвили отсидит в тюрьме минимум шесть лет 03.10.2021
Россиянам пообещали аномально снежную зиму 03.10.2021
"Локомотив" проиграл "Ростову" в матче 10-го тура РПЛ 03.10.2021
При падении вертолета в Подмосковье погибли три человека 03.10.2021
Президента Украины уличили в операциях с офшорами 03.10.2021
В Подмосковье разбился вертолет 03.10.2021
Сборная РФ по настольному теннису выиграла серебро чемпионата Европы 03.10.2021
Озвучена версия массовой гибели собак в Чехове 03.10.2021
Полиция задержала подозреваемого в убийстве студенток в Оренбуржье 03.10.2021
Путин случайно "подслушал" онлайн-совещание членов правительства 03.10.2021
В США озвучили меры для подготовки к следующим пандемиям 03.10.2021
Врач-стоматолог из Уфы спасла ребенка на борту самолета 03.10.2021
Головин забил гол за "Монако", но получил травму 03.10.2021
Авиакомпания "Азимут" будет выполнять рейсы из Калуги в Минск 03.10.2021
Защитник "Урала" Адамов вызван в сборную России 03.10.2021
В московском метро зацепер остановил поезда 03.10.2021
При крушении самолета в Италии погибли 8 человек 03.10.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
18+
Какие изменения ждут россиян в октябре
Какие изменения ждут россиян в октябре
Россияне начали терять интерес к вложениям в недвижимость
Россияне начали терять интерес к вложениям в недвижимость
Тест: Угадайте поэта по его осенним стихам
Тест: Угадайте поэта по его осенним стихам
04.10.2021 00:43
Рубрика: Спорт

"Металлург" обыграл "Динамо в чемпионате КХЛ

Текст: Михаил Щербань
Российская газета - Столичный выпуск № 226(8577)
В регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги прошли очередные поединки. Магнитогорский "Металлург" победил столичное "Динамо" - 4:2.

В составе победителей четыре (3+1) очка заработал Николай Голдобин. Обе шайбы хозяев забросил Роб Клинкхаммер. На 34-й минуте нападающий и капитан "Динамо" Вадим Шипачев был удален до конца игры за удар клюшкой между ног защитнику соперника Артему Земчёнку. Таким образом, "Металлург" довел победную серию до 10 матчей и лидирует в Восточной конференции. "Динамо" сохранило лидерство на Западе.

Фото: Павел Бедняков/РИА Новости
"Авангард" уступил "Трактору" в Челябинске

Вот как прокомментировал журналистам поражение своей команды наставник "Динамо" Алексей Кудашов:

- Проиграли прежде всего в движении. Не хватило силенок - четвертая игра за шесть дней. Когда проигрываешь конек, то начинаешь совершать ошибки. Благодарен ребятам, что пытались переломить игру.

Насколько, по-вашему, сломало игру удаление Шипачева?

Алексей Кудашов: Любое удаление ломает игру. Было много перестановок из-за этого.

Что думаете насчет самого момента? Несчастный случай?

Алексей Кудашов: Вы все видели сами. Никакого злого умысла не было. Так бывает. Вадим хотел поднять клюшку оппоненту.

В свою очередь, "Спартак" обыграл "Северсталь" - 2:0. Встреча в Москве завершилась со счетом 2:0. Шайбы забросили Сергей Широков и Джейкоб Виртанен.

Капитан "Динамо" Вадим Шипачев не смог помочь своей команде и был удален до конца матча за грязный прием

Тем временем в НХЛ идет подготовка к стартующему 12 октября новому сезону. В контрольных матчах отличились российские игроки. Так, "Аризона" нанесла поражение "Анахайму" - 4:3. Защитники "Аризоны" Илья Любушкин и Владислав Провольнев сделали по одной результативной передаче.

"Нью-Йорк Рейнджерс" на выезде обыграл "Бостон" в овертайме - 4:3, российский вратарь гостей Александр Георгиев пропустил три шайбы за два периода и отразил 22 броска.

"Филадельфия" на своей площадке взяла верх над "Вашингтоном" - 3:1. В составе победителей по голу забили Клод Жиру, Кэм Аткинсон и Скотт Лоутон. Защитник Иван Проворов очков не набрал. У "Кэпиталз" отличился Алексей Протас. Нападающий Евгений Кузнецов результативными действиями не отличился. Голкипер Илья Самсонов отразил 28 бросков из 31.

Спорт Хоккей Чемпионат КХЛ (Континентальная лига) Спортивные организации Хоккейные клубы "Металлург" Магнитогорск Спортивные организации Хоккейные клубы "Динамо" Москва Чемпионат КХЛ 2020/2021