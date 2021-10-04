"Металлург" обыграл "Динамо в чемпионате КХЛ

В регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги прошли очередные поединки. Магнитогорский "Металлург" победил столичное "Динамо" - 4:2.

В составе победителей четыре (3+1) очка заработал Николай Голдобин. Обе шайбы хозяев забросил Роб Клинкхаммер. На 34-й минуте нападающий и капитан "Динамо" Вадим Шипачев был удален до конца игры за удар клюшкой между ног защитнику соперника Артему Земчёнку. Таким образом, "Металлург" довел победную серию до 10 матчей и лидирует в Восточной конференции. "Динамо" сохранило лидерство на Западе.

Вот как прокомментировал журналистам поражение своей команды наставник "Динамо" Алексей Кудашов:

- Проиграли прежде всего в движении. Не хватило силенок - четвертая игра за шесть дней. Когда проигрываешь конек, то начинаешь совершать ошибки. Благодарен ребятам, что пытались переломить игру.

Насколько, по-вашему, сломало игру удаление Шипачева?

Алексей Кудашов: Любое удаление ломает игру. Было много перестановок из-за этого.

Что думаете насчет самого момента? Несчастный случай?

Алексей Кудашов: Вы все видели сами. Никакого злого умысла не было. Так бывает. Вадим хотел поднять клюшку оппоненту.

В свою очередь, "Спартак" обыграл "Северсталь" - 2:0. Встреча в Москве завершилась со счетом 2:0. Шайбы забросили Сергей Широков и Джейкоб Виртанен.

Капитан "Динамо" Вадим Шипачев не смог помочь своей команде и был удален до конца матча за грязный прием

Тем временем в НХЛ идет подготовка к стартующему 12 октября новому сезону. В контрольных матчах отличились российские игроки. Так, "Аризона" нанесла поражение "Анахайму" - 4:3. Защитники "Аризоны" Илья Любушкин и Владислав Провольнев сделали по одной результативной передаче.

"Нью-Йорк Рейнджерс" на выезде обыграл "Бостон" в овертайме - 4:3, российский вратарь гостей Александр Георгиев пропустил три шайбы за два периода и отразил 22 броска.

"Филадельфия" на своей площадке взяла верх над "Вашингтоном" - 3:1. В составе победителей по голу забили Клод Жиру, Кэм Аткинсон и Скотт Лоутон. Защитник Иван Проворов очков не набрал. У "Кэпиталз" отличился Алексей Протас. Нападающий Евгений Кузнецов результативными действиями не отличился. Голкипер Илья Самсонов отразил 28 бросков из 31.