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05.10.2021 23:33
Рубрика: Спорт

"Астана" сенсационно обыграла в гостях гранда Единой лиги

Текст: Илья Соболев
Российская газета - Федеральный выпуск № 228(8579)
В недавно стартовавшем регулярном чемпионате баскетбольной Единой лиги - первый сюрприз. Его преподнесла казахстанская "Астана", легко и непринужденно расправившаяся в гостях с питерским "Зенитом" - 83:69.

Для понимания расстановки сил. "Зенит" - победитель "регулярки" прошлого сезона, полуфиналист плей-офф Единой лиги. В Евролиге он пробился в плей-офф, откуда едва не выбил "Барселону". Нынешний чемпионат питерцы начали с двух побед, обыграв в том числе казанский УНИКС в рамках той же Евролиги.

Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости
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"Астана" - безнадежный аутсайдер сезона 2020/2021. Регулярный чемпионат казахстанская команда завершила на предпоследнем месте. В прошлом году в Питере она была буквально уничтожена - 52:85. В этот раз принципиально другого сценария не предвещало ничего. "Астана" в межсезонье растеряла всех лидеров легионеров, плюс команду возглавил серб Дарко Руссо, вернувшийся к работе после пяти лет простоя. Он, кстати, был не единственным дебютантом у гостей. Свой первый матч в Единой лиге провел 23-летний сын легендарного Валерия Тихоненко Марк.

Тем не менее в первой четверти "Зенит" сумел набрать всего 15 очков против 25 у соперника. Во второй 10-минутке хозяева вроде бы исправились и на большой перерыв ушли даже ведя в счете - 44:39. Однако вторая половина матча снова началась с провала зенитовцев - 1:15. И теперь спастись у подопечных Хавьера Паскуаля не вышло.

- Они были мотивированы, мы же, в свою очередь, были вне игры, у нас не было интереса играть сегодня, не было энергии, - вынес свой вердикт испанский наставник "Зенита". - Я не знаю, почему, если честно. Говорю правду - мы были вне игры. В перерыве в раздевалке мы разобрали игру, мы понимали её, но в третьей четверти "Астана" совершила рывок. Мы играли ошибка за ошибкой. Сегодня нам не хватало характера. Мы всё делали неправильно.

Питерцам не помогло даже возвращение на паркет после годичного простоя Дмитрия Кулагина, набравшего всего семь очков. Ну а главным героем встречи и самым результативным ее игроком стал легионер гостей Джейлен Бэрфорд с 24 баллами. Если же говорить о командном оружии, казахстанцам очень помогла отменная реализация трехочковых (11 из 21 57%), тогда как у "Зенита" цели достигли всего 17% точных бросков.

Добавим, что в другом матче дня саратовский "Автодор" в гостях дожал таллинский "Калев" - 97:93.

Спорт Баскетбол