Борец Садулаев стал пятикратным чемпионом мира

Российский борец Абдулрашид Садулаев в пятый раз в карьере завоевал золото чемпионата мира.

Во вторник в финале чемпионата мира, который проходит в Осло, российский борец вольного стиля в весовой категории до 97 кг встречался с представителем США Кайлом Снайдером.

Схватка прошла с преимуществом россиянина. Садулаев сумел добиться победы со счетом 6:0, завоевав пятое в карьере золото чемпионатов мира.

Садулаев - двукратный олимпийский чемпион. Он побеждал на Играх в Рио-де-Жанейро и Токио. На Играх-2020 Садулаев был знаменосцем российской команды на церемонии закрытия.

В схватках за бронзу побед добились иранец Моджтаба Голей и представитель Украины Магомед Закариев.