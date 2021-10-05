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05.10.2021 23:46
Рубрика: Спорт

Красивый прием помог нашему вольнику взять "золото" чемпионата мира

Текст: Анна Бекетова
Российская газета - Федеральный выпуск № 228(8579)
Российские борцы вольного стиля завоевали две золотые медали на чемпионате мира, который проходит в Осло.
Загир Шахиев (слева) впервые принимал участие в чемпионате мира, но дошел до финала и выиграл золотую медаль. Фото: EPA Загир Шахиев (слева) впервые принимал участие в чемпионате мира, но дошел до финала и выиграл золотую медаль. Фото: EPA
Загир Шахиев (слева) впервые принимал участие в чемпионате мира, но дошел до финала и выиграл золотую медаль. Фото: EPA

Первую победу нашей команде принес 23-летний Абасгаджи Магомедов, выступающий в весовой категории до 61 кг. В 2020 году Магомедов выиграл Кубок мира, а в 2021-м - чемпионат Европы. Теперь в его копилке и высшая награда чемпионата мира. В финальной схватке Абасгаджи оказался сильнее американца Дэйтона Фикса.

Фото: Александр Щербак/ТАСС
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А накануне "золото" вручили Загиру Шахиеву. В финальной схватке в весовой категории до 65 кг он победил представителя Ирана Амирмохаммада Бабака Язданичерати со счетом 14:4. Шахиев настраивался на шесть минут борьбы, но ему удалось завершить поединок досрочно. В том числе благодаря коронному приему - "кресту", над которым он очень много работает.

Как и Магомедов, в 2021 году Шахиев уже стал чемпионом Европы, а потом в Осло на своем первом чемпионате мира поднялся на новый уровень. Как сказал Загир, принял эстафету у товарища по сборной.

- Абас пришел, показал мне пояс и говорит: выиграешь - у тебя будет такой же, проиграешь - останешься ни с чем. Не думай даже, только "золото". Он же вчера вам сказал, что передает мне эстафету. Я ее не мог не принять достойно, и все получилось, - приводит слова Шахиева пресс-служба Федерации спортивной борьбы России. - Также перед выездом на финал в отеле я попался на глаза Дзамболату Тедееву (главный тренер сборной. - "РГ"), и он мне сказал: победа или смерть! Вот я и настроился. Очень приятно выдать такой результат за один год, за этим стоит много труда. Жаль, что мой тренер не смог приехать в Осло, но я сделаю все, чтобы и впредь одерживать крупные победы, и тренер был рядом и почувствовал эти эмоции. Большое спасибо ему за то, что он рядом со мной с самого детства, что настраивает меня на победы.

После двух дней турнира в медальном зачете сборная России занимает третье место, завоевав две золотые, одну серебряную и три бронзовые медали ("серебро" у Магомеда Курбанова в весовой категории до 92 кг, "бронза" - у Радика Валиева в категории до 79 кг, у Артура Найфонова в весовой категории до 86 кг и у Тимура Бижоева в весовой категории до 74 кг). Лидирует команда Ирана (3-3-0), на втором месте располагаются американцы (3-2-1). Только спортсмены из этих трех стран завоевывали золотые медали турнира.

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