Мбаппе заявил о готовности уйти из сборной Франции

Нападающий "ПСЖ" Килиан Мбаппе ответил на критику своей игры за сборную Франции на Евро-2020.

Футболист отметил, что никогда не получал денег за выступление за национальную команду и всегда готов играть за страну бесплатно. Главное, по мнению форварда, чтобы не было никаких проблем от его нахождения в команде.

"Наступил момент, когда я стал чувствовать, что становлюсь проблемой. И другие люди стали ощущать то же самое. Говорили, что сборная проиграла из-за моего эго, что я слишком многого хотел, следовательно, без меня команда могла бы победить", - приводит слова Мбаппе L'Equipe.

Он добавил, что если сборной будет лучше без него, то он готов уйти. Мбаппе уже обсудил это с главой Федерации футбола Франции.

"Я сказал, что недоволен тем, что меня оскорбляли и обзывали "обезьяной" за нереализованный пенальти в игре со Швейцарией. Это меня шокировало", - сказал Мбаппе.

Нападающий добавил, что не снимает с себя вину за ту ошибку, но вместо негатива он ждал поддержки.

Мбаппе считает, что та история с оскорблениями уже позади. "Я очень люблю сборную Франции", - сказал он.