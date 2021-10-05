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05.10.2021 12:03
Рубрика: Спорт

Мбаппе заявил о готовности уйти из сборной Франции

Текст: Максим Домчев
Нападающий "ПСЖ" Килиан Мбаппе ответил на критику своей игры за сборную Франции на Евро-2020.
Фото: Александр Вильф/РИА Новости Фото: Александр Вильф/РИА Новости
Фото: Александр Вильф/РИА Новости

Футболист отметил, что никогда не получал денег за выступление за национальную команду и всегда готов играть за страну бесплатно. Главное, по мнению форварда, чтобы не было никаких проблем от его нахождения в команде.

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости
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"Наступил момент, когда я стал чувствовать, что становлюсь проблемой. И другие люди стали ощущать то же самое. Говорили, что сборная проиграла из-за моего эго, что я слишком многого хотел, следовательно, без меня команда могла бы победить", - приводит слова Мбаппе L'Equipe.

Он добавил, что если сборной будет лучше без него, то он готов уйти. Мбаппе уже обсудил это с главой Федерации футбола Франции.

"Я сказал, что недоволен тем, что меня оскорбляли и обзывали "обезьяной" за нереализованный пенальти в игре со Швейцарией. Это меня шокировало", - сказал Мбаппе.

Нападающий добавил, что не снимает с себя вину за ту ошибку, но вместо негатива он ждал поддержки.

Мбаппе считает, что та история с оскорблениями уже позади. "Я очень люблю сборную Франции", - сказал он.

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