Николич официально покинул "Локомотив"

Помимо Николича команду покидают и его помощники покинут Радойе Смилянич и Горан Басарич.

Временно исполнять обязанности главного тренера будет Дмитрий Лоськов, легендарный в прошлом игрок "Локомотива".

Николич пришел в "Локомотив" в 2020 году, сменив на этом посту Юрия Семина. Под его руководством команда в прошлом сезоне выиграла Кубок России и стала бронзовым призером РПЛ.