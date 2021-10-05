Николич официально покинул "Локомотив"

Во вторник "Локомотив" официально объявил об отставке сербского специалиста Марко Николича. Как сообщается на сайте клуба, стороны расторгли контракт по обоюдному согласию сторон.
Фото: Джузеппе Маффиа / РИА Новости
Помимо Николича команду покидают и его помощники покинут Радойе Смилянич и Горан Басарич.
Временно исполнять обязанности главного тренера будет Дмитрий Лоськов, легендарный в прошлом игрок "Локомотива".
Николич пришел в "Локомотив" в 2020 году, сменив на этом посту Юрия Семина. Под его руководством команда в прошлом сезоне выиграла Кубок России и стала бронзовым призером РПЛ.