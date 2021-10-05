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05.10.2021 16:05
Рубрика: Спорт

Николич официально покинул "Локомотив"

Текст: Максим Домчев
Во вторник "Локомотив" официально объявил об отставке сербского специалиста Марко Николича. Как сообщается на сайте клуба, стороны расторгли контракт по обоюдному согласию сторон.
Фото: Джузеппе Маффиа / РИА Новости Фото: Джузеппе Маффиа / РИА Новости
Фото: Джузеппе Маффиа / РИА Новости

Помимо Николича команду покидают и его помощники покинут Радойе Смилянич и Горан Басарич.

Фото: Павел Бедняков/РИА Новости
"Локомотив" проиграл "Ростову" в матче 10-го тура РПЛ

Временно исполнять обязанности главного тренера будет Дмитрий Лоськов, легендарный в прошлом игрок "Локомотива".

Николич пришел в "Локомотив" в 2020 году, сменив на этом посту Юрия Семина. Под его руководством команда в прошлом сезоне выиграла Кубок России и стала бронзовым призером РПЛ.

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