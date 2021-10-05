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05.10.2021 13:04
Рубрика: Общество

Ушел из жизни знаменитый футболист "Кубани" Василий Шитиков

Текст: Александр Ершов (Краснодарский край)
Фото: Пресс-служба ПФК "Кубань" Фото: Пресс-служба ПФК "Кубань"
Фото: Пресс-служба ПФК "Кубань"

Известный защитник футбольной "Кубани" Василий Шитиков, многие годы успешно выступавший за краснодарскую команду, умер после тяжелой болезни на 67-м году в столице края. Об этом сообщили в ПФК "Кубань".

Василий Шитиков - один из самых любимых всеми болельщиками игроков за всю историю кубанского футбола. За свое мастерство, самоотверженность, которую он проявлял в каждой игре, вместе с популярным бомбардиром "Кубани" Александром Плошником он стал настоящей легендой в стане "желто-зеленых".

Центральный защитник, отличавшийся своей неуступчивостью буквально в каждом единоборстве, за краснодарскую команду он провел 255 игр в чемпионатах и кубках страны, забил 12 мячей. В 1987 году в составе "Кубани" Шитиков стал чемпионом РСФСР. Назывался среди кандидатов в сборную СССР.

Свою футбольную карьеру он начал в Курске. Выступал в свое время за ЦСКА, пробовал свои силы в московском "Спартаке".

А с 1980 года он - игрок "Кубани", где и завершил свои выступления в большом футболе. После чего Василий Алексеевич работал тренером в Краснодаре и нескольких районах края.

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