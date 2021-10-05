Ушел из жизни знаменитый футболист "Кубани" Василий Шитиков

Известный защитник футбольной "Кубани" Василий Шитиков, многие годы успешно выступавший за краснодарскую команду, умер после тяжелой болезни на 67-м году в столице края. Об этом сообщили в ПФК "Кубань".

Василий Шитиков - один из самых любимых всеми болельщиками игроков за всю историю кубанского футбола. За свое мастерство, самоотверженность, которую он проявлял в каждой игре, вместе с популярным бомбардиром "Кубани" Александром Плошником он стал настоящей легендой в стане "желто-зеленых".

Центральный защитник, отличавшийся своей неуступчивостью буквально в каждом единоборстве, за краснодарскую команду он провел 255 игр в чемпионатах и кубках страны, забил 12 мячей. В 1987 году в составе "Кубани" Шитиков стал чемпионом РСФСР. Назывался среди кандидатов в сборную СССР.

Свою футбольную карьеру он начал в Курске. Выступал в свое время за ЦСКА, пробовал свои силы в московском "Спартаке".

А с 1980 года он - игрок "Кубани", где и завершил свои выступления в большом футболе. После чего Василий Алексеевич работал тренером в Краснодаре и нескольких районах края.