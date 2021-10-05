Жена вратаря сборной России Сафонова сообщила о разводе из-за измены

Жена голкипера "Краснодара" и сборной России Матвея Сафонова Анастасия сообщила о решении расстаться с мужем.

Об этом она написала в stories своего аккаунта в Instagram. Анастасия Сафонова также назвала причину, из-за которой распалась их семья.

"Иметь вторую женщину в браке сейчас, видимо, считается нормой в обществе. Сейчас можно сделать вывод, что не все могут пройти испытание славой, деньгами и женщинами с низкой социальной ответственностью. Семьи больше нет", - написала она.

Также девушка попросила больше не задавать вопросы на эту тему.

Матвей и Анастасия прожили вместе 7 лет. В июне у них родилась дочка, которую назвали Майя.