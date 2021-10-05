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05.10.2021 15:58
Рубрика: Спорт

Выборы нового президента РПЛ пройдут 22 ноября

Текст: Максим Домчев
На 22 ноября назначены выборы нового президента Российской премьер-лиги. Занимавший этот пост в 2007 года Сергей Прядкин во вторник покинул свой пост.
Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости
Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости

О дате выборов главы РПЛ по итогам заседания общего собрания лиги сообщил генеральный директор московского ЦСКА Роман Бабаев. По его словам, новый руководитель РПЛ будет выбран на голосовании, которое пройдет 22 ноября.

Фото: Анатолий Медведь/ РИА Новости
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"Прядкин понял, что пребывание на должности более нецелесообразно, ушел добровольно. Была проделана большая работа, клубы поблагодарили его, но меняются обстоятельства, амбиции, год назад была одна ситуация, теперь - другая. Все стало известно сегодня, не было никакого шока", - приводит ТАСС слова Бабаева.

Между тем исполняющий обязанности главы РПЛ Ашот Хачатурянц объявил о том, что лига решила принять предложение "Матч ТВ" и продлить контракт на трансляцию матчей.

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