Выборы нового президента РПЛ пройдут 22 ноября

О дате выборов главы РПЛ по итогам заседания общего собрания лиги сообщил генеральный директор московского ЦСКА Роман Бабаев. По его словам, новый руководитель РПЛ будет выбран на голосовании, которое пройдет 22 ноября.

"Прядкин понял, что пребывание на должности более нецелесообразно, ушел добровольно. Была проделана большая работа, клубы поблагодарили его, но меняются обстоятельства, амбиции, год назад была одна ситуация, теперь - другая. Все стало известно сегодня, не было никакого шока", - приводит ТАСС слова Бабаева.

Между тем исполняющий обязанности главы РПЛ Ашот Хачатурянц объявил о том, что лига решила принять предложение "Матч ТВ" и продлить контракт на трансляцию матчей.