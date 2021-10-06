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06.10.2021 04:30
Рубрика: Спорт

Лала Крамаренко взяла "золото" Olympico Cup

Текст: Анна Бекетова
Российская газета - Столичный выпуск № 228(8579)
Трехкратная чемпионка мира среди юниоров, чемпионка Европы в командном зачете 2021 17-летняя Лала Крамаренко одержала победу в упражнении с лентой на международном турнире по художественной гимнастике Olympico Cup-2021, который завершился во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой в Москве.
На турнире в Москве Лала Крамаренко во всех видах программы была в тройке сильнейших вместе с сестрами Авериными. Фото: Михаил Синицын На турнире в Москве Лала Крамаренко во всех видах программы была в тройке сильнейших вместе с сестрами Авериными. Фото: Михаил Синицын
На турнире в Москве Лала Крамаренко во всех видах программы была в тройке сильнейших вместе с сестрами Авериными. Фото: Михаил Синицын

За свое выступление Лала Крамаренко получила 24,400 балла, опередив многократных чемпионок мира сестер Авериных. Обладательница серебряной медали Олимпиады в Токио Дина показала второй результат (23,900), Арина - третий (23,600).

Фото: Алексей Филиппов/ РИА Новости
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Напомним, что недавно Международная федерация гимнастики (FIG) зарегистрировала авторский элемент Лалы Крамаренко - пируэт с согнутой ногой. Элементу присвоили ценность 0,5 балла за базовые 180 градусов, если спортсменка выполняет его из положения стоя, и 0,60 - из положения на полу. За каждые дополнительные 180 градусов вращения добавляется 0,20 балла.

У Лалы Крамаренко есть авторский элемент - пируэт с согнутой ногой

На турнире в Москве Крамаренко во всех видах программы была в тройке лучших вместе с сестрами-близняшками Авериными. Лала заняла третье место в упражнении с мячом (26,400), уступив Дине и Арине, которые набрали 29,500 балла и 29,300 балла соответственно. За программу с обручем юная гимнастка набрала 26,650. Победу одержала Арина (28,400 балла), второй стала Дина (28,000). В программе с булавами лучшей снова была Арина Аверина (29,200). А Дина уронила коварный предмет, так что Лала смогла ее обойти, хотя спортсменки получили одинаковую сумму баллов - 27,700.

Напомним, что в индивидуальном многоборье Дина завоевала "золото", Арина - "серебро". Третью сумму баллов в личном первенстве набрала Лала Крамаренко. Однако "бронзу" вручили Эльжане Таниевой из Казахстана, чтобы на пьедестале было не больше двух гимнасток из одной страны.

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