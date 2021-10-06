Мбаппе хотел перейти в "Реал" и готов уйти из сборной Франции

Нападающий "Пари Сен-Жермен" и сборной Франции Килиан Мбаппе дал развернутое интервью авторитетному изданию "Экип", в котором рассказал, что его мучило прошедшим летом.

Большая беседа со звездой калибра Мбаппе - это всегда событие. А уже если речь идет об игроке, который прописался в газетных заголовках, то тем более. Между тем именно возможный переход Килиана из "ПСЖ" в мадридский "Реал" стал одной из главных трансферных саг минувшего лета. Напомним, контракт Мбаппе с "ПСЖ" завершится по окончании текущего сезона, после чего он бесплатно может уйти в любой другой клуб. Футболист честно признался, что хотел перейти в "Реал" уже в этом году и таким образом дать парижанам заработать на трансфере. По неофициальной информации, мадридцы предлагали за Мбаппе порядка 170 млн евро.

"Думал, мое приключение в Париже подошло к концу. Я здесь провел несколько лет, и уход был бы логичным шагом. Я люблю Париж, но хотел перейти в "Реал". При этом мне не хотелось бы уйти свободным агентом. Но клуб решил меня не продавать. Окей, пусть будет так. Продолжаю играть в команде, в которой был счастлив последние четыре года. Да, я испытал определенное разочарование, но у меня нет времени постоянно об этом думать".

На вопрос об уходе из "ПСЖ" через год Мбаппе отвечать не стал: "Прямо сейчас этот вопрос для меня не в приоритете. Я и так уже потратил много сил впустую". Возможно, его мнение изменит возможность играть рядом с Лионелем Месси, который перебрался из Барселоны в Париж этим летом. "Я счастлив бегать, когда Месси ходит. Понимаете, это же Месси! Наслаждаюсь каждым мгновением, когда он рядом. Это подлинная привилегия".

Кроме того, Мбаппе затронул тему сборной. Напомним, именно он не забил решающий пенальти в серии 11-метровых матча 1/8 финала Евро-2020 против Швейцарии, после чего французы покинули турнир. А на Килиана, который из без того провел неудачный Евро, обрушился шквал критики.

"Никогда не брал ни евро за выступления в сборной Франции. Всегда буду делать это бесплатно. И создавать проблемы я тоже никогда не хотел. А теперь наступил момент, когда я чувствую, что начинаю становиться проблемой. Другим кажется то же самое. Люди говорили, что сборная проиграла из-за моего эго, что я слишком много хотел. Мол, если бы не я, команда могла выиграть. Скажу так: сборная Франции для меня на первом месте. Если команда будет счастливее без меня, я готов из нее уйти".