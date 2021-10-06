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06.10.2021 22:00
Рубрика: Спорт

Олимпийскому чемпиону и президенту федерации Александру Горшкову - 75

Текст: Николай Долгополов (член Исполкома ФФККР)
Российская газета - Федеральный выпуск № 230(8581)
Александру Георгиевичу Горшкову жизнь не дает ни минуты расслабления. Больше полувека первый олимпийский чемпион 1976 года в танцах на льду с Людмилой Пахомовой всегда в центре внимания. Его ценят, знают, за каждым высказыванием президента Федерации фигурного катания России внимательнейше следят. Ему нельзя ошибаться, ибо от президента ждут только выверенных, неоспоримых решений. И в довольно субъективном фигурном катании его российскому главнокомандующему полностью доверяют. Ему с партнершей Людмилой при жизни поставили памятник.
Александра Горшкова ценят, знают. В довольно субъективном фигурном катании его российскому главнокомандующему полностью доверяют. Фото: Артем Коротаев / ТАСС Александра Горшкова ценят, знают. В довольно субъективном фигурном катании его российскому главнокомандующему полностью доверяют. Фото: Артем Коротаев / ТАСС
Александра Горшкова ценят, знают. В довольно субъективном фигурном катании его российскому главнокомандующему полностью доверяют. Фото: Артем Коротаев / ТАСС

И все-таки самое важное, чисто отличительное и горшковское - это джентльменство. Оно во всем. В умении общаться с людьми разных темпераментов и амбиций, требующих преференций для своих учеников-фигуристов. В безукоризненном внешнем облике, строгой, прямо как от Кардена, элегантной одежде, которую он носит так, что прямо хочется подражать. И главное, в умении достойно, спокойно, однако никому никогда не уступая, представлять наше высочайшего класса фигурное катание на мировой арене. Александр Горшков - это его лицо, это признание всеми незыблемого российского авторитета всеми: от наших зарубежных друзей и, как без того, немалочисленных завистников и никак не убывающих недругов. А что, вы думали, будто победы добываются фигуристами только на льду? Поверьте, они были бы немыслимы и без упорной работы за закрытыми для публики темными кулисами.

Фото: РИА Новости
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Да, повторюсь, Александр Горшков - главный джентльмен отечественного фигурного катания. Остались еще те, кто помнит выступление танцевальной пары олимпийских чемпионов и многократных победителей мировых первенств Людмилы Пахомовой - Александра Горшкова. И здесь, в трудных битвах с законодателями прежних ледовых танцевальных мод британцами, пара побеждала благодаря идеальному сочетанию очарования прекрасной Люды, оттеняемому ее мужем. И лучшего партнера, чем Александр, в мировом фигурном катании не было и нет.

Не было и нет в танцах на льду лучшего партнера, чем Александр Горшков

Саша сознательно выводил Милу на первый план. Выходя на первый только в период катастрофических болезней, на него обрушившихся. Операция на легком должна была со всей своей неумолимой медицинской неизбежностью поставить точку в набирающей мощь карьере. Наверно, только они трое - Мила, тренер Елена Анатольевна Чайковская, которую ученики по молодости ее лет звали Леной, да сам Саша - верили, что, спасшись от смерти, они с женой через год выиграют Олимпиаду-1976 в Инсбруке.

Что тогда испытывал Горшков? Он не любит рассказывать об этом. Это из разряда запрещенных воспоминаний. От себя осмелюсь сказать: ставки были не только высоки - угрожающе опасны. Выбор между жизнью и уходом (не только из спорта) был очевиден. Саша и Мила свой выбор сделали. И не было силы, которая бы их остановила, заставила, как требовали врачи, остановить свой танец.

Они покинули лед победителями. Их "Кумпарсита" осталась непревзойденным эталоном. Выпускница ГИТИСа Людмила Пахомова быстро нашла себя, став отличным тренером. Александр Георгиевич превратился в умелого спортивного функционера. Ранняя смерть Пахомовой была трагедией для всего фигурного катания, а уж для Саши...

Александр Горшков достойно представляет на мировой арене наше фигурное катание

Не помню, чтобы даже в ворохе неизбежно наваливавшихся на президента федерации Александра Горшкова неприятностях, сложностях, колкостях... он потерял бы самообладание. Наверно, порой так хочется дать волю чувствам, прибегнуть к острастке, иногда и резко осадить на скандал нарывающегося. Никогда, даже в моменты тяжелейших испытаний, ничего такого от Александра Георгиевича не слышал.

Два пожелания дорогому человеку. Уж очень наш президент переживает за фигуристов, пряча чувства, не давая своей тревоге перекинуться на тренеров и спортсменов. Ей-богу, не стоит так волноваться, рискуя здоровьем. Фигурное катание, усилиям Александра Горшкова поднятое на золотые высоты, его подводить не собирается. И еще, о чем частенько говорю нашему президенту, нарушая субординацию. Александр Георгиевич, берегите себя, умоляю, бросьте вашу сигарету. Вы нам так нужны!

Спорт Фигурное катание