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06.10.2021 08:30
Рубрика: Спорт

В Нижегородской области чествовали героев токийской Паралимпиады

Текст: Антон Дерябин (Нижний Новгород)
Российская газета - Неделя - Приволжье № 229(8580)
Всероссийский форум по развитию паралимпийского движения провели в Дзержинске (Нижегородская область) неслучайно: здесь находится спортивная школа "Заря" - кузница чемпионов с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), здесь малая родина героев Токио-2020 Андрея Вдовина, Дмитрия Сафронова и Даниила Смирнова.
Особенно много мальчишек собралось в палатке, где каждый мог ощутить себя фехтовальщиком. Фото: Антон Дерябин/РГ Особенно много мальчишек собралось в палатке, где каждый мог ощутить себя фехтовальщиком. Фото: Антон Дерябин/РГ
Особенно много мальчишек собралось в палатке, где каждый мог ощутить себя фехтовальщиком. Фото: Антон Дерябин/РГ

Основной посыл мероприятия был таков: высокие спортивные достижения доступны каждому. Именно поэтому главным событием стали мастер-классы в местном парке (кстати, оборудованном тренажерами для людей с ограниченными возможностями) для школьников от паралимпийских чемпионов.

Фото: Региональный штаб ОНФ в Челябинской области
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- У меня слезы восхищения на глазах, - не может сдержать эмоций Наталья Кулепова, мама школьницы из Дзержинска. - У этих ребят огромные проблемы с точки зрения физического состояния, но они достигли таких успехов, которых и крепкий обычный человек порой не может добиться.

Наглядно эту мысль проиллюстрировал призер России по парапауэрлифтингу Максим Бойцов - при весе в 49 килограммов он отжимает от груди штангу весом в 162 килограмма. Хотя тренируется всего четыре года.

Двукратный чемпион XVI Паралимпийских летних игр по велоспорту лиц с поражением опорно-двигательного аппарата Михаил Асташов провел занятие на олимпийском велотренажере, тренировкой по легкой атлетике увлекли детей дзержинцы - чемпионы Андрей Вдовин и Дмитрий Сафронов.

- Важно показать, что даже в таком небольшом городе, как Дзержинск, можно достичь больших успехов. Ведь у нас созданы все условия для занятий спортом на любом уровне. Надеюсь, в скором времени эти дети станут чемпионами в спорте или в жизни, - поделился Андрей Вдовин.

Особенно много мальчишек собралось в палатке, где под руководством шпажиста двукратного чемпиона XVI Паралимпийских летних игр Александра Кузюкова каждый мог ощутить себя фехтовальщиком.

- Мне очень понравилась антидопинговая игра - на ноутбуке надо было в игре ответить на вопросы Олимпийского комитета. Я почти на все ответил, и мне вручили браслет, рюкзачок и футболку, - улыбается семиклассник Артем Мокеев. - И успел пофехтовать в кресле с одноклассником - когда колешь в куртку, загорается табло. Как в настоящих соревнованиях!

В этот же день в Дзержинске состоялась XVI церемония награждения премией "Возвращение в жизнь". В числе награжденных - не только чемпионы Паралимпийских летних игр в Токио, но и люди, способствовавшие их успеху. В частности, Галина Кошелева, тренер сборной команды России по легкой атлетике спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата. Именно она готовила к стартам в Японии Дмитрия Сафронова и Андрея Вдовина.

Комментарий

Олег Матыцин, министр спорта РФ:

- Мы пережили очень сложный период, когда в течение девяти лет были лишены возможности участвовать в Паралимпийских играх. Еще более сложный период пандемии с ограничениями по участию в соревнованиях и тренировочном процессе. Но вы - герои Паралимпиады в Токио - показали, что можете все преодолеть! Что касается Дзержинска и в целом Нижегородской области, то я вижу здесь особое отношение и внимание к людям с ОВЗ. Сегодня мы стали свидетелями того, насколько этот аспект важен для общей энергетики общества. Наш Паралимпийский комитет ощущает себя здесь как дома. Это очень хороший пример для всех регионов.

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