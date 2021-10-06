На Алтае начали подготовку к Паралимпийским играм 2024 года

Герои недавних всемирных Игр после кратковременного отдыха приступили к тренировкам. Особенность нового паралимпийского цикла в его сжатости - уже через три года Игры в Париже. Наши земляки - заслуженные тренеры России Сергей Мануйлов и Елена Соколова - рассказали "РГ" удивительные подробности соревнований в Токио, поделились планами на будущее и нынешними тревогами.

Лидер Юрий Клопцов (в центре) и Александр Костин в Токио завоевали бронзу на дистанции 5 000 метров. А еще один пьедестал Клопцов разделил со спортсменом из Перми. Фото: "Алтайский спорт"

"Вернулась в Бийск седая"

Мы познакомились с бийчанкой Еленой Соколовой зимой 2017 года. Ее воспитанники были готовы штурмовать олимпийский пьедестал на Играх в Рио-де-Жанейро, но россиян из-за политических моментов туда вообще не пустили. Однако наших ребят это не сломало - они стали готовиться к новым международным турнирам, держа в уме далекий Токио.

Елена, тренер трудолюбивый и жесткий, рассуждая о сильных сторонах наших инваспортсменов, отметила:

- А вы посмотрите, в каких условиях многие из них живут и работают. Они закаляются, преодолевая не только себя, но и обстоятельства. Получается эффект пружины, которую сдавливают, сдавливают, а потом она с огромной силой распрямляется. Спортсмен выходит на старт - и выстреливает.

И они выстрелили. Алтайские пловцы с поражением опорно-двигательного аппарата собрали в Японии богатую коллекцию наград - три золотых, одна серебряная и две бронзовых медали. При этом Роман Жданов все три победы на плавательных дорожках увенчивал мировыми рекордами. Никто не удивился, когда этот работяга и боец стал знаменосцем нашей сборной на церемонии закрытия Игр.

- Убедилась, что по накалу эмоций и психологическому напряжению Паралимпиада - совсем иной турнир в сравнении даже с чемпионатами мира. До медалей могут доплыть спортсмены, которых не было ни видно ни слышно - например, китайцы. В пятом классе (пловцы без рук), где выступил наш Артур Кубасов, малоизвестные спортсмены из КНР заняли весь пьедестал. Но сказалось, конечно, и то, что Артур накануне Игр болел, целый месяц не занимался на воде и начал плавать за два дня до вылета в Японию. Тем не менее попал в шестерку сильнейших на дистанции двести метров кролем.

Елена Соколова признается, что "все Игры провела на нервах и вернулась в Бийск седая". Одна из причин - резко возросший уровень конкуренции. Среди главных соперников - Китай, Великобритания, Бразилия, США, Испания, Италия, Украина. И чтобы отвечать новым вызовам, нужно постоянно совершенствоваться, в том числе и самому тренеру.

- Я стала еще больше работать, читаю много специализированной литературы по тренировкам, правильному питанию и траволечению, спортинвентарю. Чувствую, что стала лучше ребят понимать - захожу на тренировку и сразу вижу, кто в каком настроении, кто как будет работать. Они все интересные, своеобразные. Строю занятия по американской методике - все ее нюансы узнаю от тренера из США, с которым мы состоим в переписке по интернету. Он, кстати, работает с пловцами без физических отклонений. Я вообще не стесняюсь что-то спрашивать у коллег, российских и зарубежных. У нас в сборной хорошие отношения с коллегами из Южной Кореи, Японии, Италии, Франции. До Парижа осталось не так много времени, и я уже знаю, что буду иначе выстраивать тренировочный процесс. Он будет более интенсивным. Определилась, кого на какую дистанцию конкретно готовить. Требования ко всем парням будут еще жестче.

В Барнауле легкоатлетов проманежили

Если пловцы Елены Соколовой получили отдых до начала октября, то слабовидящие легкоатлеты из группы Сергея Мануйлова уже вовсю бегают. Сергей, как и Елена, работал еще на Паралимпийских играх 2012 года и также отмечает, что уровень конкуренции среди атлетов резко вырос. По его словам, в легкоатлетическом турнире у инваспортсменов было минимум три результата, которые принесли бы медали в престижных соревнованиях здоровых спортсменов.

От Алтайского края в Токио выступали три легкоатлета - слабовидящие Егор Шаров и Александр Костин, а также Юрий Клопцов, бежавший вместе с Костиным дистанцию 5 000 метров в качестве лидера (то есть ведущего, это спорт-смен без особенностей здоровья, он помогает паралимпийцам). Опытному Шарову откровенно не повезло - накануне Игр у Егора воспалилось ахиллово сухожилие.

По словам его наставника, Егор "немного перебегал" - он выступал не только среди слабовидящих, но и соревновался с обычными легкоатлетами: на чемпионате России стал четвертым на дистанции 800 метров.

- Я считал, что это на пользу. Но перед поездкой в Токио на сборах в Новогорске Шаров пожаловался на ахилл (точно такая же история случилась с барьерным спринтером Сергеем Шубенковым, и он вообще не смог выйти на квалификационный забег в Токио. - Прим. ред.). Сказались и перебор стартов, и то, в каких условиях мы тренируемся в Барнауле зимой. Даже когда манеж в АлтГТУ не был закрыт на капремонт, там была безобразная по качеству дорожка, вся разбитая, - напоминает Сергей.

А после того как руководство "политеха" решило, что профессиональные легкоатлетические дорожки в манеже вовсе не нужны, средневикам и стайерам в холодное время года в Барнауле тренироваться стало негде. "РГ" писала о ситуации неоднократно. И региональное минспорта не раз обещало легкоатлетам решить проблему с манежем. Но дальше разговоров дело не пошло - и вот результат.

- Если мы хотим сохранить в крае легкую атлетику, в частности, бег на стайерских и средних дистанциях, надо как-то решать эту проблему, - считает Мануйлов, с 2005-го по 2013 год возглавлявший факультет физической культуры в барнаульском педувузе.

В большом спорте есть место благородству

Но если Шаров, выступая с больной ногой, остался без призовых мест, то Костин и Клопцов выиграли бронзовые медали на пятикилометровой дистанции. А дальше случилась удивительная по нашим временам история.

На дистанции 1 500 метров тренерский совет сборной России решил передать Клопцова в помощь тотально слепому бегуну из Перми Федору Рудакову. Лидер Федора - мастер спорта Владимир Мясников - к тяжелым стартам в токийской "парилке" физически оказался не готов, в 35-градусную жару получил на дистанции тепловой удар.

Мануйлов поддержал идею перестановки:

- Костину выходить на полторашку в своем классе вместе с лидером было рискованно. Атлеты 1 500 метров бегут компактно, все время перестраиваются, скорости высокие, можно запутаться, попасть в завал. А вот Рудаков без ведущего не смог бы выступить.

В итоге Костин в своем классе остался на четвертом месте, Шаров на этой же дистанции стал пятым, зато в другом классе сложности связка Рудаков - Клопцов стала третьей. Так 31-летний Клопцов - спорт-смен, по словам Мануйлова, умный и хорошо образованный - привез в Барнаул две бронзовых медали.

Когда отшумели торжественные встречи, а спортсменов наградили и финансово поощрили на федеральном и региональном уровнях, Юрию Клопцову пришел от Федора Рудакова денежный перевод - в благодарность за помощь на дистанции. Сумма была очень солидная. Но барнаульский бегун, сердечно поблагодарив пермяка, вернул деньги, рассудив, что Федору с его проблемами со зрением они нужнее. Мануйлов, рассказав корреспонденту "РГ" эту историю, подчеркнул, что гордится благородными поступками российских спортсменов.

Надеемся, и у Федора, и у Юрия еще будут большие победы. Оценивая перспективы на Игры-2024, Сергей Мануйлов допустил, что алтайское присутствие в сборной России может возрасти, если Егор Шаров и Артем Логинов (победитель и призер Паралимпиады-2012 в спринтерских забегах) залечат свои болячки. Александр Костин через три года будет в самом расцвете сил, и за это время должен окрепнуть Александр Должиков.

- Саше всего девятнадцать лет, а он уже два года подряд становился чемпионом России на спринтерских дистанциях. На эти Игры Должиков не попал из-за возраста - отборочный цикл начался прежде, чем он громко заявил о себе.

Нет пределов совершенству

По словам Елены Соколовой, условия для занятий в бийском спорткомплексе "Заря" лучше, чем во многих других центрах страны:

- Зал в спорткомплексе шикарный. Но хотелось бы в него добавить кое-какие современные ручные тренажеры. Они необходимы и нашим паралимпийцам, и подрастающей смене - есть очень способные мальчики и девочки.

А еще заслуженный тренер России надеется, что в помощь бийским инваспортсменам когда-нибудь дадут плавательную ванну в диагностическом центре "Мать и дитя" - это полноценный бассейн с шестью 25-метровыми дорожками. Он давно в нерабочем состоянии, нуждается в капремонте, а стоимость ремонта - 35-

40 миллионов рублей. Центр - в краевой собственности, это усложняет ситуацию, но бийские власти давно готовы принять его на баланс муниципалитета. Речь же идет не только о спорте высших достижений, но и здоровье жителей Бийска. Один бассейн в "Заре" для Бийска с населением более 200 тысяч - это ничто.