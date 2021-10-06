Глава Адыгеи побывал на турнире по дзюдо, посвященном Дню Республики

Новости

Сибирские ученые рассчитали алгоритм для прогнозирования бесплодия 14:58
Умерла актриса Луиза Маттиоли, бывшая жена "Бонда" Роджера Мура 14:50
ЕК: РФ сейчас выполняет все долгосрочные контракты по поставкам газа в ЕС 14:42
Газ в Европе подешевел до 1550 долларов 14:38
СМИ: Валерия Гаркалина перевели в реанимацию 14:36
В Гидрометцентре опровергли самые популярные приметы о зиме 14:26
Истребители СФ отработают посадку на "сухопутный авианосец" 14:21
РФ и Армения договорились развивать межпарламентское сотрудничество на международных площадках 14:17
Рафик Загрутдинов: Все четыре строящиеся хорды замкнутся в 2023 году 13:58
Аналитики выяснили, сколько времени россияне тратят на соцсети 13:55
На учениях "Запад-2021" отрабатывалось применение ударных роботов 13:48
В Москве на пультовую охрану поставлено свыше 5 тысяч школ 13:35
В Совфеде обсудили порядок оформления электронных виз для иностранцев 13:35
Матвиенко: Полярная и малая авиация требуют особого внимания 13:34
Умер комик Шариф Умер 13:30
Авиакомпания "Аврора" запустила рейс из Владивостока в Советскую Гавань 13:29
В ПФР разъяснили порядок назначения пенсии в 2021 году 13:28
Доля ипотек на новостройки упала до пятилетнего минимума 13:22
Песков объяснил эмоциями призыв сенаторов США выслать 300 российских дипломатов 13:20
Суд дал 2 года колонии водителю, сбившему брата модели Булычевой 13:19
Трутнев: Инвестиции в Арктику достигли 1,1 трлн рублей 13:17
Шойгу: Учения "Запад" показали способность войск обеспечивать безопасность региона 13:11
В Нижегородской области ужесточили правила посещения массовых мероприятий 13:11
Группа ДДТ собрала при помощи поклонников 6,3 млн рублей на запись нового альбома 13:09
Песков назвал причины газового кризиса в Европе 13:06
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
18+
В "РГ" - круглый стол об экологическом страховании
В "РГ" - круглый стол об экологическом страховании
Кассационный суд запретил продавать машину, заправленную плохим бензином
Кассационный суд запретил продавать машину, заправленную плохим бензином
Специальный приз вручен медицинскому обозревателю "РГ" Ирине Краснопольской
Специальный приз вручен медицинскому обозревателю "РГ" Ирине Краснопольской
06.10.2021 14:36
Рубрика: Спорт

Глава Адыгеи побывал на турнире по дзюдо, посвященном Дню Республики

Текст: Олег Сергеев (Адыгея)
В майкопском спорткомплексе "Оштен" состоялись финальные схватки Открытого республиканского командного турнира в рамках этапа детской лиги "Локодзюдо". Спортивное мероприятие приурочили к 30-летию образования Республики Адыгея.
Фото: Алексей Гусев Фото: Алексей Гусев
Фото: Алексей Гусев

Глава Адыгеи Мурат Кумпилов посетил турнир и пожелал молодым дзюдоистам успешного выступления.

Фото: Алексей Гусев
Глава Адыгеи Мурат Кумпилов поздравил жителей республики с 30-летием образования РА

В соревнованиях приняли участие около 50 юных спортсменов 2008-2009 годов рождения из муниципальных образований Адыгеи и Кабардино-Балкарии. На турнире было разыграно семь комплектов медалей.

В ходе интересных и боевых схваток на татами в общекомандном первенстве победа досталась коллективу "Эльбрус" (Адыгея). Второе место заняли дзюдоисты "Локомотива" (КБР), третье - команды "Казбек" и "Оштен" (Адыгея).

После награждения победителей и призеров глава Адыгеи поздравил всех участников соревнований с праздником спорта, пожелал им здоровья и участия в новых интересных спортивных состязаниях.

"В республике делается много для развития спорта, в том числе и дзюдо, поэтому нам важно видеть отдачу от этой работы. Такие соревнования являются наглядным примером того, что спорт в Адыгее востребован и привлекает все большее внимание молодежи", - отметил Мурат Кумпилов.

В регионах Спорт Виды спорта Единоборства и силовые виды Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Адыгея Республика Адыгея