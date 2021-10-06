Глава Адыгеи побывал на турнире по дзюдо, посвященном Дню Республики

В майкопском спорткомплексе "Оштен" состоялись финальные схватки Открытого республиканского командного турнира в рамках этапа детской лиги "Локодзюдо". Спортивное мероприятие приурочили к 30-летию образования Республики Адыгея.

Глава Адыгеи Мурат Кумпилов посетил турнир и пожелал молодым дзюдоистам успешного выступления.

В соревнованиях приняли участие около 50 юных спортсменов 2008-2009 годов рождения из муниципальных образований Адыгеи и Кабардино-Балкарии. На турнире было разыграно семь комплектов медалей.

В ходе интересных и боевых схваток на татами в общекомандном первенстве победа досталась коллективу "Эльбрус" (Адыгея). Второе место заняли дзюдоисты "Локомотива" (КБР), третье - команды "Казбек" и "Оштен" (Адыгея).

После награждения победителей и призеров глава Адыгеи поздравил всех участников соревнований с праздником спорта, пожелал им здоровья и участия в новых интересных спортивных состязаниях.

"В республике делается много для развития спорта, в том числе и дзюдо, поэтому нам важно видеть отдачу от этой работы. Такие соревнования являются наглядным примером того, что спорт в Адыгее востребован и привлекает все большее внимание молодежи", - отметил Мурат Кумпилов.