Россиянка вошла в тройку претенденток на звание лучшей легкоатлетки Европы

Олимпийская чемпионка Токио в прыжках в высоту Мария Ласицкене вошла в тройку претенденток на звание лучшей легкоатлетки Европы.

В финал вышли три спортсменки. Среди них россиянка Мария Ласицкене, которая выиграла золотую медаль в прыжках в высоту на Олимпиаде-2020, а после этого стала лучшей в финале Бриллиантовой лиги.

Еще одна представительница России - серебряный призер Игр в Токио в прыжках с шестом Анжелика Сидорова - не сумела попасть в число финалисток.

За звание лучшей в Европе с Ласицкене поспорят двукратная чемпионка Игр в Токио Сифан Хассан из Нидерландов, победившая в забегах на 5 тысяч и 10 тысяч метров, а также польская метательница молота Аната Володарчик, ставшая на Олимпиаде-2020 серебряным призером.

Лучшую легкоатлетку Европы назовут 16 октября.