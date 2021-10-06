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Россиянка вошла в тройку претенденток на звание лучшей легкоатлетки Европы 16:35
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06.10.2021 16:35
Рубрика: Спорт

Россиянка вошла в тройку претенденток на звание лучшей легкоатлетки Европы

Текст: Максим Домчев
Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости
Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости

Олимпийская чемпионка Токио в прыжках в высоту Мария Ласицкене вошла в тройку претенденток на звание лучшей легкоатлетки Европы.

Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости
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В финал вышли три спортсменки. Среди них россиянка Мария Ласицкене, которая выиграла золотую медаль в прыжках в высоту на Олимпиаде-2020, а после этого стала лучшей в финале Бриллиантовой лиги.

Еще одна представительница России - серебряный призер Игр в Токио в прыжках с шестом Анжелика Сидорова - не сумела попасть в число финалисток.

За звание лучшей в Европе с Ласицкене поспорят двукратная чемпионка Игр в Токио Сифан Хассан из Нидерландов, победившая в забегах на 5 тысяч и 10 тысяч метров, а также польская метательница молота Аната Володарчик, ставшая на Олимпиаде-2020 серебряным призером.

Лучшую легкоатлетку Европы назовут 16 октября.

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