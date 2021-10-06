Сотая шайба Константина Окулова в КХЛ принесла ЦСКА победу над "Куньлунем"

В регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги прошли очередные матчи в Западной и Восточной конференциях.

Армейцы Москвы смогли забросить в ворота "Куньлуня" четыре шайбы, а пропустили только одну. Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

Один из лидеров Запада - ЦСКА - принимал китайский "Куньлунь Ред Старз". Москвичи активно активно начали игру. Однако счет на пятой минуте первого периода открыли гости. Автором гола стал Спенсер Фу. Такое положение дел явно не устраивало "красно-синих", и они предприняли настоящий штурм ворот "Куньлуня". В результате Михаил Григоренко с передач Валльмарка и Плотникова счет сравнял - 1:1.

В оставшееся до перерыва время ЦСКА старался закрепить успех, продолжая штурмовать ворота "Куньлуня". Пекинская команда проводила контратаки. Но в воротах надежно действовал Федотов.

Во втором периоде игра проходила в высоком темпе. Армейцы продолжали владеть инициативой. В середине матча Константин Окулов забросил свою 100-ю шайбу в КХЛ. Форварду ассистировали Попов и Соркин. Спустя минуту после заброшенной шайбы ЦСКА заработал штрафной буллит. Но Лазушин спас свою команду.

В заключительном периоде армейская команда владела подавляющим преимуществом, которое отразилось в двух заброшенных шайбах.

Сначала во втором матче после возвращения гол с передачи Слепышева забил Павел Карнаухов. А на последней минуте встречи после смены вратаря шайбу в пустые ворота забросил Михаил Григоренко, оформивший дубль.

После матча один из героев поединка Константин Окулов поделился с журналистами своими эмоциями:

- Прежде всего хорошо, что выиграли. Существуют моменты, которые нам не нравятся, они не удовлетворяют нашу внутреннюю командную систему, но есть к чему стремиться и над чем работать. Впереди матч с сильной командой, будем готовиться.

Вы забили сотую шайбу в КХЛ. Что для вас значит этот рубеж?

Константин Окулов: Конечно, приятно, когда подходишь к красивым цифрам, но это значит, что можно идти к двухсотой шайбе. Так выражусь.

Признайтесь, до начала матча смотрели на статистику, знали, что до сотой шайбы осталось всего ничего?

Константин Окулов: Честно? Где-то видел. Но, если честно, даже когда забил, не сразу вспомнил, пока не объявили после матча. Все равно приятно, когда достигаешь даже таких небольших отметок.

Сегодня вас поставили в одно звено с Поповым и Соркиным. Какие ощущения?

Константин Окулов: Отличные. С Саней Поповым мы периодически играли. Его легко понять - быстро отдает, вовремя подходит. С Сорычем еще поработаем, как говорится (улыбается). Да нет, все нормально. Парень молодой, подходит ко всему с энтузиазмом, ему есть куда расти и в чем добавлять, его ждет хорошее будущее. В целом неплохо сыграли, но можно лучше.

В свою очередь, главный тренер ЦСКА Сергей Федоров отметил характер своей команды:

- Есть вещи, которые нужно улучшать, и улучшать сегодня, а не завтра. Они нам помогут в течение всего сезона, они фундаментальные, и мы их все знаем. Я рад, что в каких-то моментах ребята это показали и тем самым сами себе доказали, что способны делать правильные решения, которые облегчают нам жизнь в турнирной борьбе.

О чем вы говорите конкретно?

Сергей Федоров: Игра с шайбой во всех трех зонах. И игра без шайбы. В этих же зонах. Я считаю, что сама площадка диктует определенные условия, которые еще существовали достаточно давно, когда играли на меньших катках, чем олимпийский размер. И эти условия пока не изменились и, наверное, не изменятся в ближайшие несколько десятилетий. Наши парни об этом знают, поэтому те фундаментальные вещи, о которых я говорю, необходимы при игре на этих площадках.

Еще один интересный матч прошел в Екатеринбурге. Местный "Автомобилист" показал яркий и содержательный хоккей и смог переиграть лучший клуб лиги по итогам прошлого сезона - омский "Авангард" - 5:2.

У екатеринбургской команды отличился Патрис Кормье, а Брукс Мэйсек и Райан Спунер оформили по дублю. У омского клуба по шайбе забросили Оливер Каски и Владимир Жарков.

На послематчевой пресс-конференции наставник "Автомобилиста" Билл Питерс выглядел довольным:

- Самое главное, что была дисциплина. Она вышла на первый план. Наконец-то мы чаще играли в большинстве, чем в меньшинстве. И мы смогли его реализовать. Особенно мне понравилось, как мы провели наше четвертое большинство, оно было очень опасным. Рад, что Патрис Кормье забросил шайбу. Также важно, как мы сыграли в меньшинстве - все хорошо поработали. Но самое главное - это дисциплина, мы держались подальше от скамейки штрафников и смогли играть на площадке целой пятеркой.

Между тем

Главный тренер сборной Швеции по хоккею Юхан Гарпенлов назвал первых трех игроков, которые были вызваны в национальную команду для участия в зимних Олимпийских играх в Пекине в 2022 году.

Ими стали нападающие Габриэль Ландескуг из "Колорадо Эвеланш", Мика Зибанежад, выступающий за "Нью-Йорк Рейнджерс", и защитник "Тампа Бэй Лайтнинг" Виктор Хедман.

Ожидается, что итоговые составы сборных на Игры-2022 будут объявлены в начале января.

Ранее тренерский штаб сборной Канады заявил, что Сидни Кросби, Коннор Макдэвид и Алекс Пьетранджело включены в заявку на Игры.

А вот директор отдела по управлению спортивными объектами оргкомитета Игр-2022 Яо Хуэй сообщил, что тестовые соревнования к зимней Олимпиаде в Пекине состоятся с 5 октября по 31 декабря.

Как сообщает "Р-Спорт", тесты пройдут по конькобежному спорту, скелетону, фигурному катанию, шорт-треку, санному спорту, керлингу, хоккею, бобслею, биатлону, керлингу на колясках и другим видам. Планируется, что на соревнования приедут около двух тысяч человек.