"Торонто" не стал подписывать контракт с Гусевым

Клуб Национальной хоккейной лиги "Торонто Мэйпл Лифс" принял решение не заключать контракт с российским нападающим Никитой Гусевым.

Гусев в сентябре договорился с "Торонто" о просмотровом контракте. Олимпийский чемпион Пхенчхана принял участие в трех выставочных матчах, сделав в них две голевые передачи. Однако руководство клуба решило не подписывать с россиянином полноценный контракт, сообщает сайт НХЛ.

В НХЛ Гусев провел 31 матч и набрал 10 очков, выступая за "Нью-Джерси" и "Флориду".

До отъезда за океан Гусев выступал в Континентальной хоккейной лиге за ЦСКА, "Амур", "Югру" и СКА, с которым в сезоне 2016/17 завоевал Кубок Гагарина.

Пока нет информации о том, где продолжит карьеру россиянин.