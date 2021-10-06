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06.10.2021 23:35
Рубрика: Спорт

В Италии проходит "Финал четырех" Лиги наций

Текст: Илья Соболев
Российская газета - Федеральный выпуск № 230(8581)
Если заглянуть в расписание отборочных матчей ЧМ-2022 на 8 октября (россияне в этот день встретятся в Казани со Словакией), то можно заметить отсутствие в числе играющих команд ряда топ-сборных. На самом деле все просто: на этой неделе в Италии проходит "Финал четырех" Лиги наций.
Мбаппе готов уйти из сборной, если попросят. Но на Лигу наций форвард в состав включен. Фото: GettyImages Мбаппе готов уйти из сборной, если попросят. Но на Лигу наций форвард в состав включен. Фото: GettyImages
Мбаппе готов уйти из сборной, если попросят. Но на Лигу наций форвард в состав включен. Фото: GettyImages

В среду, 6 октября, поздно вечером на стадионе "Джузеппе Меацца" в Милане Италия билась с Испанией, причем на этой игре в качестве главного судьи работал наш Сергей Карасев. А 7 октября футбольных гурманов ждет еще одно изысканное блюдо: в Турине сойдутся команды Франции и Бельгии.

Фото: Станислав Красильников / ТАСС
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Но сначала для тех, кто немного подзабыл, что же это за турнир такой, Лига наций. Он был основан УЕФА в 2019 году, чтобы минимизировать количество скучных, никому не нужных товарищеских матчей. Все европейские сборные были поделены на четыре дивизиона (лиги A, B, C, D) в соответствии с их положением в рейтинге ФИФА. Внутри каждого дивизиона команды соревнуются в группах. Победители групп получают повышение в классе. В элитном дивизионе лучшие на групповом этапе выходят в плей-офф, который состоит из полуфиналов и финалов.

Турнир решено проводить раз в два года. Сейчас как раз близится к завершению второй розыгрыш. Наша команда оба провела неудачно, оставшись в лиге В. А первым победителем Лиги наций стала сборная Португалии, обыгравшая в решающем матче голландцев.

Конечно, можно сказать, что после отшумевшего чемпионата Европы победа в Лиге наций кажется чем-то вторичным, но точно не французам и бельгийцам так рассуждать. И те, и другие выступили на Евро-2020 неудачно.

Бельгийцы в четвертьфинале уступили будущим триумфаторам турнира итальянцам. Хотя все рассматривали Евро как один из последних шансов проявить себя для золотого бельгийского поколения, которое не молодеет. Тому же Кевину Де Брюйне уже 30 лет, Азару - столько же, Акселю Витцелю - 32. От них в свое время ждали грандиозного прорыва, но все, чего добились "красные дьяволы", - пока лишь "бронза" ЧМ-2018. Лига наций - еще одна возможность выиграть хоть что-то.

- Нельзя сравнивать Лигу наций с чемпионатами Европы и мира, но на победу в ней претендуют четыре топ-сборные. Если мы выиграем, это станет достижением для нашего коллектива. Мы предельно мотивированы, как и всегда, когда защищаем честь страны, - приводит слова Витцеля официальный сайт УЕФА.

Будет мотивация и у сборной Франции. "Синие" покинули чемпионат Европы еще на стадии 1/8 финала, уступив в серии пенальти швейцарцам. Антигероем стал Килиан Мбаппе, смазавший решающий 11-метровый.

Аксель Витцель: Нельзя сравнивать Лигу наций с чемпионатами Европы и мира, но на победу в турнире претендуют четыре топ-сборные

Форвард "ПСЖ" и сейчас стянул все внимание на себя, дав очень откровенное интервью французской прессе, в котором рассказал о том, что хотел этим летом уйти в "Реал", чтобы парижский клуб смог выручить за него большие деньги. Интересно, что в "ПСЖ" остались крайне недовольны появившимся интервью: более того, парижане не давали согласия на его выход.

К слову, там же Мбаппе высказался и о выступлениях за сборную Франции. После Евро Килиан стал едва ли не главным объектом критики и отреагировал на нее весьма болезненно. "Чувствую, я становлюсь проблемой для сборной. Если будет лучше, чтобы я ушел, я уйду".

Что думает по этому поводу главный тренер "синих" Дидье Дешам, неизвестно, но в состав на решающие матчи Лиги наций Килиан Мбаппе вошел.

Добавим, что победители полуфиналов поспорят за главный трофей 10 октября. Решающий матч, как и один из полуфиналов, состоится на миланском "Джузеппе Меацца".

Где будем смотреть

7 октября, четверг, "Матч ТВ"

21.35. Бельгия - Франция. Прямая трансляция.

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