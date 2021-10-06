Во всем мире российские фигуристы нарасхват

На шестом этапе серии ИСУ Гран-при по фигурному катанию в польском Гданьске наши фигуристы выступили, как всегда, успешно. И посмотрите, в какой сейчас цене наша школа фигурного катания.

Возьмем хотя бы танцы на льду. Здесь "серебро" у американцев Изабеллы Флорес и Димитри Царевски, больше известного под именем Димитрия Царевского.

Третье место неожиданно заняла танцевальная пара киприотов. Вот это сюрприз. Раньше о фигуристах с этого острова слышно что-то не было. А сегодня Ангелина Кудрявцева и Илья Каранкевич - попробуйте догадаться с первой попытки, откуда они родом, - приносят Кипру славу в области экзотического здесь вида спорта.

Но все же для полноты и чистоты картины назовем и фамилии юниоров-победителей. Это пара из подмосковного Одинцово Ирина Хавронина и Дарио Чиризано.

Не правда ли, повеяло здесь итальянскими мотивами? И точно, у партнера папа - итальянец, мама - россиянка. Но еще в детстве итало-российский семейный союз распался, и мама с пятилетним Дарио, родившимся в Италии и сохранившим итальянское гражданство, вернулись на Родину.

Чиризано приметил известный тренер Алексей Горшков, не путать с президентом Федерации фигурного катания на коньках России Александром Горшковым. И хорошо известная одинцовская школа фигурного катания (здесь занимались знаменитые чемпионы мира и двукратные чемпионы Европы Оксана Домнина - Максим Шабалин) вырастила из Дарио Чиризано и девушки с прекрасной внешностью и типично нашенской фамилией Ирины Хаврониной перспективный танцевальный дуэт, уже одержавший немало побед и над сверстниками, считавшимися фаворитами.

Но не все в фигурном катании так запутанно и сложно. Четвертое место на юниорском этапе Гран-при в Гданьске заняла российская пара Ольга Мамченкова - Марк Волков.