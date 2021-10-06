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06.10.2021 23:25
Рубрика: Спорт

Вольник Садулаев победил американца и стал пятикратным чемпионом мира

Текст: Анна Козина
Российская газета - Федеральный выпуск № 230(8581)
Российские борцы вольного стиля завершили свое выступление в рамках чемпионата мира по спортивной борьбе в Осло, завоевав восемь медалей: три золотых, одну серебряную и четыре бронзовых. Красивую точку поставил капитан команды Абдулрашид Садулаев, победивший в весовой категории до 97 кг. Для двукратного олимпийского чемпиона это уже пятое "золото" мировых первенств. И он настроен взять шестое через год.
Абдулрашид Садулаев не дал американцу реализовать его тактику и одержал верх с сухим счетом 6:0. Фото: AP Абдулрашид Садулаев не дал американцу реализовать его тактику и одержал верх с сухим счетом 6:0. Фото: AP
Абдулрашид Садулаев не дал американцу реализовать его тактику и одержал верх с сухим счетом 6:0. Фото: AP

В финальной схватке на ЧМ в Норвегии Садулаев встречался с хорошо известным противником - американцем Кайлом Снайдером, с которым они уже четвертый раз сошлись в решающих поединках на крупных международных соревнованиях. Так, кстати, было и на Олимпиаде в Токио. Россиянин тогда, несмотря на травму ноги, победил со счетом 6:3, а чуть позже, на закрытии Игр, стал знаменосцем сборной. На чемпионате мира преимущество нашего борца было еще более убедительным - 6:0.

Фото: EPA
Красивый прием помог нашему вольнику взять "золото" чемпионата мира

- Очень сильно хотел выиграть в Осло, ведь "пятикратный" звучит лучше, чем "четырехкратный", - приводит слова Абдулрашида Садулаева пресс-служба Федерации спортивной борьбы России. - Многолетний труд окупается. Слава богу, что победа осталась за мной и я выиграл очередной чемпионат мира. С Кайлом Снайдером у меня всегда тяжелые схватки: я и на Олимпиаде еле ноги унес, и сейчас в конце устал, но хорошо то, что хорошо кончается. Перед третьей схваткой мы не могли встретиться три года, зато сейчас вторая схватка за два месяца. Если хотите сладкую жизнь - сидите дома. А это спорт, надо выкладываться, легко не бывает. Непобежденных нет, рано или поздно все проигрывают, просто сейчас мое время.

В этой финальной схватке решалась судьба не только личной награды, но и победы в общекомандном зачете. Если считать медали, то лидеры в вольной борьбе - это традиционно сборные США (3-4-2), Ирана (3-3-1) и России (3-1-4). Однако на чемпионатах мира по борьбе применяется балльная система: "золото" оценивается в 25 баллов, "серебро" - в 20, "бронза" - 15, поражение в схватке за "бронзу" - в 10. Перед поединком Садулаева и Снайдера россияне и американцы шли вровень, набрав по 148 баллов. Так что победа Абдулрашида определила лучшую команду мира.

Чемпионами также стали Абасгаджи Магомедов (в весовой категории до 61 кг) и Загир Шахиев (до 65 кг), "серебро" на счету Магомеда Курбанова (до 92 кг), бронзовые награды завоевали Тимур Бижоев (до 74 кг), Радик Валиев (до 79 кг) и Артур Найфонов (до 86 кг). Причем в Осло привезли молодую команду. В Токио, помимо Садулаева, выступал только Найфонов, занявший там третье место.

Как сказал главный тренер сборной России по вольной борьбе Дзамболат Тедеев, риск был. Он чувствовал ответственность. Но в итоге ни спортсмены, ни их личные наставники не подвели.

- Думаю, что мы двигаемся в правильном направлении, - цитирует Тедеева пресс-служба ФСБР. - Все команды здесь борются олимпийскими составами, а мы привезли только двоих из тех, кто боролся в Токио. Сегодня мы обкатали молодежь, усилили конкуренцию внутри страны и выиграли первое общекомандное место, в очередной раз доказав, что наши борцы самые сильные в мире. Все очень просто: у нас есть три чемпиона мира, двое из них новые чемпионы, а третьего знает весь спортивный мир. Кроме того, у нас есть пять призеров и опыт выступления на чемпионате мира в Осло, который поможет всех побеждать в будущем. Они сегодня не стали чемпионами мира, но они стали сильнее самих себя, и в будущем у них будут только золотые медали.

Греко-римская борьба

В состав сборной России по греко-римской борьбе на чемпионат мира в Осло не вошел победитель Олимпийских игр в Токио Муса Евлоев, выступающий в весовой категории до 97 кг. После учебно-тренировочного сбора было принято решение, что в полутяжелом весе в Норвегии выступит действующий чемпион России Артур Саргсян. Самым титулованным спортсменом нашей команды будет обладатель двух золотых олимпийских медалей Лондона-2012 и Рио-2016, двукратный чемпион мира, четырехкратный чемпион Европы Роман Власов (до 77 кг). Напомним, что он не прошел отбор в Токио, но продолжил карьеру. Первые схватки у "классиков" начнутся уже сегодня.

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