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Рубрика: Спорт

Врио тренера "Локомотива" стал Лоськов

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Легенда железнодорожников Дмитрий Лоськов назначен временно исполняющим обязанности главного тренера столичного "Локомотива". Ранее пост рулевого команды покинул серб Марко Николич.

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости
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"Временно исполняющим обязанности главного тренера команды назначен Дмитрий Лоськов", - говорится в сообщении пресс-службы команды.

В клубе поблагодарили Николича и входивших в его штаб Радойе Смилянича и Горана Басарича за работу. Напомним, сербский специалист возглавил железнодорожников в прошлом году и с ним команда завоевала "бронзу" чемпионата РФ и Кубок.

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