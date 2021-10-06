Врио тренера "Локомотива" стал Лоськов

Легенда железнодорожников Дмитрий Лоськов назначен временно исполняющим обязанности главного тренера столичного "Локомотива". Ранее пост рулевого команды покинул серб Марко Николич.

"Временно исполняющим обязанности главного тренера команды назначен Дмитрий Лоськов", - говорится в сообщении пресс-службы команды.

В клубе поблагодарили Николича и входивших в его штаб Радойе Смилянича и Горана Басарича за работу. Напомним, сербский специалист возглавил железнодорожников в прошлом году и с ним команда завоевала "бронзу" чемпионата РФ и Кубок.