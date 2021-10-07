ЦСКА победил столичное "Динамо" в матче КХЛ

Новости

Вирусолог Бутенко назвал причину новой волны COVID-19 в России 02:52
В каких городах России цены на жилье немного "остыли" 02:10
Юрист прокомментировала обязательную вакцинацию на промпредприятиях в Удмуртии 01:25
Республиканцы предложили краткосрочный компромисс по госдолгу США 06.10.2021
В МИД РФ оценили решение НАТО выслать российских дипломатов 06.10.2021
Суд в США одобрил выплату Олегом Тиньковым 448 млн долларов 06.10.2021
Стоимость газа в Европе на закрытии торгов упала в 1,5 раза 06.10.2021
Ученый предупредил о появлении нового коронавируса 06.10.2021
Ученые назвали лучшую рыбу для снятия воспаления в организме 06.10.2021
Минтруд разъяснил, когда родитель является "единственным" 06.10.2021
Пауло Коэльо представил новую книгу 06.10.2021
Глебов заменит Глушакова в сборной России 06.10.2021
Вирусолог предупредил о риске тяжело заболеть гриппом из-за COVID-19 06.10.2021
Четыре российских футболиста попали в рейтинг лучших в мире 06.10.2021
Верховный суд США рассмотрит иск о пытках со стороны подрядчиков ЦРУ 06.10.2021
Глава СК поручил предоставить доклад о расследовании убийства Талькова 06.10.2021
Сервис Twitch пострадал от серьезной утечки данных 06.10.2021
Минтруд предложил продлить временные страховые выплаты медикам с COVID-19 06.10.2021
Сенатор пообещал скорый ответ на решение НАТО сократить представительство РФ 06.10.2021
Меркель: РФ выполняет все контракты на поставку энергоносителей 06.10.2021
В Воронежской области ввели обязательную вакцинацию от COVID-19 06.10.2021
До 1 281 сократилось число военнослужащих с коронавирусом 06.10.2021
Корабли Северного флота направлены бороться с пиратством 06.10.2021
Четыре человека пострадали при стрельбе в школе Техаса 06.10.2021
Путин: В устаревшей ГТС Украины в любой момент может что-то лопнуть 06.10.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
18+
В "РГ" - круглый стол об экологическом страховании
В "РГ" - круглый стол об экологическом страховании
Кассационный суд запретил продавать машину, заправленную плохим бензином
Кассационный суд запретил продавать машину, заправленную плохим бензином
Задайте вопрос ректору Финансового университета при правительстве РФ Михаилу Эскиндарову
Задайте вопрос ректору Финансового университета при правительстве РФ Михаилу Эскиндарову
07.10.2021 02:18
Рубрика: Спорт

ЦСКА победил столичное "Динамо" в матче КХЛ

Текст: Михаил Щербань
Российская газета - Столичный выпуск № 230(8581)
В чемпионате Континентальной хоккейной лиги прошли очередные матчи.
Матч между столичными командами получился очень азартным и держал болельщиков в напряжении до конца. Фото: РИА Новости Матч между столичными командами получился очень азартным и держал болельщиков в напряжении до конца. Фото: РИА Новости
Матч между столичными командами получился очень азартным и держал болельщиков в напряжении до конца. Фото: РИА Новости

В Москве столичные армейцы принимали земляков из "Динамо". По итогам трех периодов лучше оказались армейцы - 3:0. Заброшенными шайбами отметились Максим Соркин, Павел Карнаухов и Джон Гилмор. Антон Слепышев провел свой 400-й матч в КХЛ.

Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС
Сотая шайба Константина Окулова в КХЛ принесла ЦСКА победу над "Куньлунем"

Правда, в турнирной таблице "Динамо" занимает второе место в Западной конференции с 22 очками, а ЦСКА - четвертое с 20 баллами. Также стоит отметить победу петербургского СКА над "Локомотивом" - одержал домашнюю победу над "Локомотивом"- 1:0. Единственную шайбу в матче во втором периоде забросил Марат Хуснутдинов.

Приятно удивил болельщиков и "Автомобилист", который смог одолеть "Йокерит" - 5:1. В первом периоде екатеринбургский клуб забросил три шайбы усилиями Григория Белоусова, Никиты Трямкина, а также Владимира Кузнецова. "Йокерит" после перерыва забил лишь раз: гол на счету Маркуса Хянникяйнена.

В третьем периоде казахстанец Джесси Блэйкер снова довел преимущество "Автомобилиста" до трех шайб. Этот хоккеист набирает очки уже в пятом матче подряд. А накануне в подмосковном Дмитрове стартовала традиционная серия мастер-классов "Школа вратарей Владислава Третьяка". На протяжении пяти дней 36 голкиперов - представители команд со всей России - будут постигать вратарское мастерство.

В день открытия школы трехкратный олимпийский чемпион, президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк провел мастер-класс с юными голкиперами. Также с вратарями на протяжении всей практики занимались двенадцать наставников, в том числе заслуженные тренеры России, преподаватели детско-юношеских спортивных школ и профессиональных клубов.

Юных вратарей ожидает по две тренировки на льду и в зале пять дней подряд - работа школы продлится до 9 октября.

Между тем

Шесть российских полевых игроков вошли в топ-50 рейтинга EA Sports в игре NHL-22, международный релиз которой намечен на 15 октября, сообщает официальный сайт НХЛ.

Нападающий "Тампа-Бэй" Никита Кучеров занял первое место среди российских игроков с общим результатом 92. Это сделало его седьмым в общем зачете и вторым среди правых нападающих после Патрика Кейна из Чикаго.

Самым быстрым среди россиян стал нападающий "Рейнджерс" Артемий Панарин (92 балла в категории "Скорость"), занявший 13-ю позицию в общем рейтинге (91 балл). Среди игроков своего амплуа он уступает только Овечкину и Маршану.

Нападающий "Питтсбурга" Евгений Малкин пропустит первые два месяца чемпионата из-за травмы, но в рейтинге NHL-22 он по-прежнему занимает высокое 24-е место (90 очков). Среди всех центральных нападающих Малкин занимает 12-е место.

Лучший новичок прошлого сезона Кирилл Капризов занимает 34-е место (88 очков). Нападающий "Каролины" Андрей Свечников с 87 очками занял 46-ю позицию.

Регулярный сезон 2021/22 стартует 12 октября с двух матчей между действующим чемпионом "Тампа-Бэй Лайтнинг" и "Питтсбург Пингвинз" в Тампе. Во втором матче дня новичок "Сиэтл Кракен" сыграет с "Вегасом".

Спорт Хоккей Чемпионат КХЛ (Континентальная лига) Спортивные организации Хоккейные клубы "Динамо" Москва Спортивные организации Хоккейные клубы ЦСКА Чемпионат КХЛ 2020/2021