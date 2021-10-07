ЦСКА победил столичное "Динамо" в матче КХЛ

В чемпионате Континентальной хоккейной лиги прошли очередные матчи.

Матч между столичными командами получился очень азартным и держал болельщиков в напряжении до конца. Фото: РИА Новости

В Москве столичные армейцы принимали земляков из "Динамо". По итогам трех периодов лучше оказались армейцы - 3:0. Заброшенными шайбами отметились Максим Соркин, Павел Карнаухов и Джон Гилмор. Антон Слепышев провел свой 400-й матч в КХЛ.

Правда, в турнирной таблице "Динамо" занимает второе место в Западной конференции с 22 очками, а ЦСКА - четвертое с 20 баллами. Также стоит отметить победу петербургского СКА над "Локомотивом" - одержал домашнюю победу над "Локомотивом"- 1:0. Единственную шайбу в матче во втором периоде забросил Марат Хуснутдинов.

Приятно удивил болельщиков и "Автомобилист", который смог одолеть "Йокерит" - 5:1. В первом периоде екатеринбургский клуб забросил три шайбы усилиями Григория Белоусова, Никиты Трямкина, а также Владимира Кузнецова. "Йокерит" после перерыва забил лишь раз: гол на счету Маркуса Хянникяйнена.

В третьем периоде казахстанец Джесси Блэйкер снова довел преимущество "Автомобилиста" до трех шайб. Этот хоккеист набирает очки уже в пятом матче подряд. А накануне в подмосковном Дмитрове стартовала традиционная серия мастер-классов "Школа вратарей Владислава Третьяка". На протяжении пяти дней 36 голкиперов - представители команд со всей России - будут постигать вратарское мастерство.

В день открытия школы трехкратный олимпийский чемпион, президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк провел мастер-класс с юными голкиперами. Также с вратарями на протяжении всей практики занимались двенадцать наставников, в том числе заслуженные тренеры России, преподаватели детско-юношеских спортивных школ и профессиональных клубов.

Юных вратарей ожидает по две тренировки на льду и в зале пять дней подряд - работа школы продлится до 9 октября.

Между тем

Шесть российских полевых игроков вошли в топ-50 рейтинга EA Sports в игре NHL-22, международный релиз которой намечен на 15 октября, сообщает официальный сайт НХЛ.

Нападающий "Тампа-Бэй" Никита Кучеров занял первое место среди российских игроков с общим результатом 92. Это сделало его седьмым в общем зачете и вторым среди правых нападающих после Патрика Кейна из Чикаго.

Самым быстрым среди россиян стал нападающий "Рейнджерс" Артемий Панарин (92 балла в категории "Скорость"), занявший 13-ю позицию в общем рейтинге (91 балл). Среди игроков своего амплуа он уступает только Овечкину и Маршану.

Нападающий "Питтсбурга" Евгений Малкин пропустит первые два месяца чемпионата из-за травмы, но в рейтинге NHL-22 он по-прежнему занимает высокое 24-е место (90 очков). Среди всех центральных нападающих Малкин занимает 12-е место.

Лучший новичок прошлого сезона Кирилл Капризов занимает 34-е место (88 очков). Нападающий "Каролины" Андрей Свечников с 87 очками занял 46-ю позицию.

Регулярный сезон 2021/22 стартует 12 октября с двух матчей между действующим чемпионом "Тампа-Бэй Лайтнинг" и "Питтсбург Пингвинз" в Тампе. Во втором матче дня новичок "Сиэтл Кракен" сыграет с "Вегасом".