Далер Кузяев: Если Карпин предложит мне быть капитаном, я соглашусь

Полузащитник сборной России Далер Кузяев прокомментировал свои шансы выйти с капитанской повязкой на отборочный матч ЧМ-2022 против Словакии, который пройдет в Казани завтра.

Далер, раз вы пришли на пресс-конференцию вместе с тренером, можно утверждать, что завтра капитаном будете вы?

Далер Кузяев: У нас в команде так заведено, что все игроки капитаны, все чувствуют ответственность перед сборной и перед страной. Если Валерий Георгиевич предложит мне капитанскую повязку, я соглашусь.

У вас синяк под глазом. Что случилось?

Далер Кузяев: На вчерашней тренировке во время упражнения произошло столкновение. Случайно ударились друг о друга. Но я прошел медицинские тесты, обследования, и никаких противопоказаний к тренировкам у меня нет. Просто ушиб носа и лица.

Вчера Валерий Георгиевич в аэропорту отведал чак-чак. Как-то это не очень согласуется с запретом в сборной на сахар. Или тренеру все можно?

Далер Кузяев: Тренер - не игрок. Тренеру все можно в отличие от нас. Мы должны следить за своей физической формой и выбирать правильное питание, которые будет способствовать достижению лучших результатов.