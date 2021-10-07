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07.10.2021 20:12
Рубрика: Спорт

Далер Кузяев: Если Карпин предложит мне быть капитаном, я соглашусь

Текст: Илья Соболев (Казань)
Полузащитник сборной России Далер Кузяев прокомментировал свои шансы выйти с капитанской повязкой на отборочный матч ЧМ-2022 против Словакии, который пройдет в Казани завтра.
Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости
Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Далер, раз вы пришли на пресс-конференцию вместе с тренером, можно утверждать, что завтра капитаном будете вы?

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости
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Далер Кузяев: У нас в команде так заведено, что все игроки капитаны, все чувствуют ответственность перед сборной и перед страной. Если Валерий Георгиевич предложит мне капитанскую повязку, я соглашусь.

У вас синяк под глазом. Что случилось?

Далер Кузяев: На вчерашней тренировке во время упражнения произошло столкновение. Случайно ударились друг о друга. Но я прошел медицинские тесты, обследования, и никаких противопоказаний к тренировкам у меня нет. Просто ушиб носа и лица.

Вчера Валерий Георгиевич в аэропорту отведал чак-чак. Как-то это не очень согласуется с запретом в сборной на сахар. Или тренеру все можно?

Далер Кузяев: Тренер - не игрок. Тренеру все можно в отличие от нас. Мы должны следить за своей физической формой и выбирать правильное питание, которые будет способствовать достижению лучших результатов.

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