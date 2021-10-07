Далер Кузяев: Если Карпин предложит мне быть капитаном, я соглашусь

Далер, раз вы пришли на пресс-конференцию вместе с тренером, можно утверждать, что завтра капитаном будете вы?
Далер Кузяев: У нас в команде так заведено, что все игроки капитаны, все чувствуют ответственность перед сборной и перед страной. Если Валерий Георгиевич предложит мне капитанскую повязку, я соглашусь.
У вас синяк под глазом. Что случилось?
Далер Кузяев: На вчерашней тренировке во время упражнения произошло столкновение. Случайно ударились друг о друга. Но я прошел медицинские тесты, обследования, и никаких противопоказаний к тренировкам у меня нет. Просто ушиб носа и лица.
Вчера Валерий Георгиевич в аэропорту отведал чак-чак. Как-то это не очень согласуется с запретом в сборной на сахар. Или тренеру все можно?
Далер Кузяев: Тренер - не игрок. Тренеру все можно в отличие от нас. Мы должны следить за своей физической формой и выбирать правильное питание, которые будет способствовать достижению лучших результатов.