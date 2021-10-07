Экс-футболист "Спартака" признался в участии в договорных матчах

Бывший полузащитник московского "Спартака" и сборной Украины Максим Калиниченко признался, что принимал участие в договорных матчах. Экс-футболист отметил, что это было не во время его игры за "красно-белых", а в самом начале карьеры.

"Я участвовал в договорняках. Говорю только, о которых знаю. Дважды. Это было на заре моей футбольной карьеры и не было связано с играми на тотализаторе, о них тогда еще, слава богу, не знали", - написал он в своем Telegram-канале.

Калиниченко рассказал историю об одном матче, в котором его команде нужна была победа. Соперники договорились об этом, но по ходу встречи оказалось, что в курсе были не все игроки. В итоге во втором тайме команда Калиниченко пропустила гол в свои ворота, хотя должна была побеждать.

"У всех легкая паника, идет середина второго тайма. А тут по ходу пьесы выясняется, что вратарю соперников тоже ничего не сказали и тот тащит все как в последний раз. С горем пополам один забили, я забил", - рассказал он.

В дальнейшем команде, за которую играл Калиниченко, все же удалось выиграть, благодаря заработанному пенальти.

"Защитник, который меня "опекал", мне прямым текстом говорит: беги. И открывает путь в штрафную. Я тупо бегу, мне бросают аут, а мой "опекун" валит меня сзади. Пенальти! И тут выясняется, что толком никто не горит желанием бить этот пенальти, ведь там вратарь, который "не знает". В общем, забили мы тот пенальти. Худшего настроения после победы и забитого гола у меня не было никогда", - написал он.