Медведев будет фаворитом на престижном турнире в Индиан-Уэллсе

В мужской сетке престижного турнира категории "Мастерс" в Индиан-Уэллсе, который называют пятым "Большим шлемом", впервые с 2000 года не выступит ни один представитель "Большой тройки". Лидер мирового рейтинга серб Новак Джокович просто не заявился на этот старт, а испанец Рафаэль Надаль и швейцарец Роджер Федерер решают проблемы со здоровьем. Больше того, так получилось, что на корт не выйдет ни один победитель прошлых лет. Так что трофей точно обретет нового владельца. И им вполне может стать россиянин Даниил Медведев. Недавний чемпион US Open будет первой ракеткой турнира и одним из его фаворитов.

На счету Медведева уже четыре победы на "Мастерсах" - в Торонто в августе 2021 года, в Париже в 2020-м, в Цинциннати и Шанхае в 2019-м. В своем последнем финале на канадских кортах Даниил обыграл американца Райлли Опелку (6:4, 6:3).

- Еще пару лет назад я даже не мог представить, что смогу этого добиться, потому что у меня уже было несколько титулов, но я еще не выходил даже, по-моему, в четвертьфиналы "Мастерсов". Это казалось какой-то невыполнимой задачей, - отметил тогда Медведев. - В первом своем финале "Мастерса" я, кажется, выиграл только три гейма. Рад, что сейчас у меня четыре титула из пяти финалов. Это, мне кажется, крутой результат, но это работа над собой. Хочется всегда большего, поэтому, надеюсь, не буду останавливаться на достигнутом.

Посмотрим, как далеко сможет дойти Даниил в Индиан-Уэллсе. Соперники будут серьезные. Под вторым номером посеян грек Стефанос Циципас, под третьим - олимпийский чемпион из Германии Александр Зверев, под четвертым - наш Андрей Рублев, под пятым - итальянец Маттео Беррттини. Кстати, Зверев, как и Медведев, в этом году завоевал уже четыре титула. Саша был лучшим на кортах в Акапулько, Мадриде, на Олимпиаде в Токио и в Цинциннати. Медведев - в Марселе, Мальорке, Торонто и Нью-Йорке на US Open. Больше титулов в сезоне только у шестого сеянного Норвежца Каспера Рууд (Женева, Бостад, Гштаад, Кицбюэль, Сан-Диего).

Даниил Медведев уже опробовал корты в Индиан-Уэллсе, потренировался с испанцем Роберто Баутиста-Агутом (15), британцами Дэниэлом Эвансом (18) и Кэмероном Норри. Что касается первого соперника Медведева, то как теннисист, попавший в топ-32 посева, он вступит в борьбу со второго круга. Там его будет ждать победитель матча Маккензи Макдональд (США) - Джеймс Дакворт (Австралия).

Цифра: 1,2 миллиона долларов получит победитель турнира в Индиан-Уэллсе. Это один из самых щедрых "Мастерсов"

Перед стартом "Мастерса" дядя и бывший тренер Рафаэля Надаля Тони Надаль, который сейчас работает с канадцем Феликсом Оже-Альяссимом (седьмой сеянный), высказал свое мнение о том, кто является лучшим из молодого поколения игроков.

- Сложный вопрос. Когда они выдают свой максимум, то показывают похожий уровень игры. Проблемы начинаются, когда уровень падет. Например, когда Медведев демонстрирует классный теннис, его можно ставить в один ряд с "Большой тройкой" - Надалем, Федерером или Джоковичем. Однако когда игра не складывается, его уровень падает намного ниже, чем у других, - приводит комментарий Тони Tennis Majors. - Тот игрок, которому удастся добиться стабильности на длительной дистанции, и станет лучшим в этом поколении.

Между тем

Руководство Ассоциации теннисистов-профессионалов внесет поправки в правила начисления рейтинговых баллов игрокам. После изменений в регламенте очки с турниров будут учитываться строго 52 недели, даже если соревнования повторно пройдут раньше этого временного промежутка.

Например, турнир ATP-250 в Нур-Султане (Казахстан) в прошлом году состоялся в конце октября, а в этом - месяцем ранее, то сеть в конце сентября. Соответственно, прошлогодние очки учитывались не 52 недели, а меньше. Теперь эту ситуацию исправят: проведут перерасчет рейтинга и заново составят заявки на турниры, которые составлялись с учетом предыдущих раскладов. Эта корректировка соответствует традиционному подходу к ранжированию рейтинга ATP, применявшемуся до введения изменений в связи с пандемией коронавируса.