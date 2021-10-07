Карпин: С учетом проблем лучше я сыграю со словаками. Я хотя бы был на сборе

Главный тренер сборной России Валерий Карпин провел пресс-конференцию в преддверии матча квалификации ЧМ-2022 против словаков. Получилось, как всегда полемично и нескучно.

Прошла информация, что Макаров покинул расположение сборной. Это действительно так?

Валерий Карпин: Почувствовал вчера на тренировке забитость икроножной мышцы. Сделали обследование и будем смотреть: останется ли он на игру со Словенией или уже нет.

Что с Ильей Самошниковым?

Валерий Карпин: Пока не знаю.

Есть шанс, что он сыграет против Словакии?

Валерий Карпин: Вы считаете, что игрок, который не был с нами на сборе ни секунды, не тренировался, сможет сыграть завтра? С учетом кадровых проблем - лучше я сыграю. Я хотя бы был на сборе.

Как себя чувствует Захарян, который, как и Глушаков, покинувший сбор, тренировался с ограничениями?

Валерий Карпин: С ним все нормально, все хорошо.

Как работает команда? Как воспринимает ваши указания на этом сборе?

Валерий Карпин: То, что планировали сделать, то и сделали. Как футболисты это восприняли и как будут выполнять, мы увидим только завтра. На тренировке все может получаться. Есть еще и соперник, который проигрывать не хочет. Тем, как ребята реагируют, как работают, доволен на 200 процентов. Во что это выльется, увидим завтра. Сейчас можно все, что угодно, сказать. Но в зависимости от результата все будут говорить, как все здорово или как все плохо.

Почему вызвали Глебова вместо Глушакова?

Валерий Карпин: На сайте РФС есть все объяснение. Глушаков уехал, а приехал футболист, который знает направление требований. Если не он, то кто?

Многие говорили об Умярове…

Валерий Карпин: Умяров два дня не тренировался в сборной.

Вот много говорится о строгой диете в сборной при вас, но тот же Глебов выложил в соцсетях фото из поезда с дошираком и сосиской. Как это состыкуется?

Валерий Карпин: Во-первых, меня радует, что на предыгровой пресс-конференции мы говорим об инстаграмах футболистов. Но вопрос в том: он сам это ел или просто выложил, чтобы быть ближе к народу. Во-вторых, при любой, даже самой жесткой диете психологи разрешают съесть что-нибудь запрещенное. Именно с точки зрения психологии. Когда я говорю, что футболисты пришли в хорошем состоянии, это не значит, что никто не съел ни кусочка сахара.

Помимо Глебова у вас был кто-то еще в шорт-листе на случай форс-мажора?

Валерий Карпин: Изначально на одной из первых пресс-конференций мы говорили, что у нас есть список по пять человек на каждую позицию. Был список, разумеется, он и есть. Если вдруг кто-то получит травму, не дай бог. На этой позиции в списке был не только Глебов, но я уже сказал, почему выбрали его.

Пересматривали мартовский матч нашей сборной, в котором мы уступили словакам в гостях?

Валерий Карпин: Естественно, пересматривали. Хотя с тех пор много изменений и у словаков, и у нас. Но почерпнули информацию, проанализировали.

Не расскажете, что именно почерпнули?

Валерий Карпин: Нет.

Как аттестуете сборную Словакии? Какие сильные стороны у нее выделите? И не давит ли на вас дополнительно тот факт, что, если обыграем словаков, то с высокой долей вероятности гарантируем себе минимум второе место?

Валерий Карпин: Словакия - хорошая, добротная команда европейского уровня. Я уже говорил, что мы никого не сильнее, никого не слабее. Примерно равные команды. Сильные стороны, одно из самых опасных - стандарты. Много Словакия создает, много забивает. К этому нужно отнестись внимательней, помимо всего остального. Давление одинаковое. Первая задача - занять первое место и попадать на чемпионата мира напрямую. Давление одно и то же.

То, что сегодня с вами на пресс-конференцию пришел Далер Кузяев означает, что он будет капитаном? Раньше всегда так и было…

Валерий Карпин: Во-первых, завтра увидите. Во-вторых, что глобально изменится, если вы узнаете об этом сегодня, а не завтра?

Была информация, что сборная России помогла тяжелобольному ребенку. Можно об этом чуть подробнее?

Валерий Карпин: Попросили помочь ребенку. Но вообще, хотелось бы, чтобы это стало нормой, традицией на каждом сборе. Хотел бы поблагодарить весь штаб сборной. Поучаствовали все футболисты. Собрали нужную сумму за один день. Это показывает, что в этой сборной собраны настоящие люди.