Ринат Билялетдинов рассказал об отставке Николича и о его возможных преемниках

А пока игроки респектуют уволенному сербу (слова благодарности ему уже выразили Федор Смолов, Гилерме, Рифат Жемалетдинов), о сложившейся ситуации в клубе мы поговорили с не чужим для "Локомотива" человеком. Ринат Билялетдинов шесть лет работал в дубле клуба, воспитал многих звезд "красно-зеленых" и даже некоторое время исполнял обязанности главного тренера. Поэтому происходящее в "Локо" он понимает как никто.

Ринат Саярович, ваше отношение к отставке Николича?

Ринат Билялетдинов: Неожиданно. Неожиданная смена. Недавно продлили с тренером контракт, все кричали ура-ура. Много игр было без поражений, наконец-то пошло-поехало, а тут... Если бы отставка случилась осенью прошлого года, я бы не удивился. Тогда не было ни лица, ни игры, блеклая была команда. По весне встрепенулась. А сейчас для меня это непонятно. Ждать по одной игре, когда, как выразился Евгений Серафимыч Ловчев, тренер споткнется? Не должен быть тренер заложником одного-двух матчей, надо смотреть по дистанции, чтобы понимать, идет ли команда намеченным курсом, соответствует планам или нет.

Говорят, против Николича было новое руководство "Локомотива" во главе с Ральфом Рангником. Что думаете о такой тактике выдавливания, когда с тренером не согласовывают трансферы и ждут первой же его осечки?

Ринат Билялетдинов: Наверное, это решение вынашивалось, анализировалось структурами, которые на это уполномочены. Надо договариваться на берегу. Хотя я сталкивался с такой ситуацией. Договариваешься об одном, а через неделю сталкиваешься с тем, что договоренности, рукопожатия не выполняются. Вносятся вдруг дополнения к первому договору. Если говорить о селекции, надо сразу обговаривать, как будет строиться работа. К примеру, есть такая практика, когда тренер может высказать пожелания, но только пожелания. Мало ли кого он там запросит. Но чтобы не было протекционизма, когда тренер очевидно тащит какого-то игрока, последнее слово остается за селекционным отделом. А вот этот тренер, которого упоминают в разных изданиях, его же тоже можно назвать чьей-то протекцией. Это знаете как. Покупают за большие деньги игрока, который ничего не выиграл, и говорят нам, что это лучший разыгрывающий в Европе, вот только о нем никто до сих пор не слышал. Было такое лет десять назад в "Локомотиве". А дальше тренер уже работает с тем материалом, которым клуб смог его обеспечить. А если этот материал еще сыроват и требует доработки, надо дать тренеру время. Легко это говорить, но на практике в первую очередь жертвуют тренером, встряхивают команду. Ну, вот сейчас встряхнут ее, но встряска через два-три тура закончится, а потом останется то, что наработано на тренировках.

Ринат Билялетдинов: В тренеры сватают немца, которому 36 лет. Человеку такого возраста можно доверить "Локо", если он гений или уже что-то выиграл

Кто должен стать следующим тренером "Локомотива"?

Ринат Билялетдинов: Сначала поработает Лоськов, а потом... фигурируют немецкие фамилии, но они мне ни о чем не говорят. Точнее, про Тедеско я знаю. Но с ним непонятно: то он просится из "Спартака" домой, то он заскучал с семьей. Не вяжутся концы с концами. То ли тогда он лукавил, то ли сейчас лукавит. А про второго тренера я вообще ничего не знаю. Но доверять такую большую команду человеку, которому 36 лет, можно только если этот человек гений и уже что-то выиграл. По мне, тогда уж лучше Лоськов, пусть дадут ему поработать.

Что нам ждать от Лоськова как от тренера?

Ринат Билялетдинов: Я с ним знаком как с игроком. Как тренер он появился в "Локомотиве" позднее. С тренером Лоськовым я вместе не работал. Но я неоднократно говорил, что игрок, проявивший себя на высоком уровне, свои игровые возможности невольно переносит и на тренерскую работу. Но одно дело уметь, другое - учить. Не знаю, получится у Димы или нет, лучше спросить об этом у тех, кто работал с ним как с тренером.

А если оттолкнуться от его личностных качеств?

Ринат Билялетдинов: У нас сейчас много тренеров возраста Лоськова. Надо понимать вот какую вещь. Тренер, который даже достиг определенных высот в отдельно взятой команде, в этой же команде может провалиться через год. Таких случаев приличное количество. Все обещают бороться за чемпионство, но чемпион только один. Что из себя представляет тренер Лоськов, станет ясно в процессе работы.

Еще одна громкая отставка этой недели: с поста президента Премьер-лиги ушел Сергей Прядкин...

Ринат Билялетдинов: Я под его началом не работал, поэтому как о начальнике или коллеге о нем судить не могу. Но, если подводить итог, при нем сборная России стала третьей на Евро-2008, при нем наш чемпионат перешел на систему осень-весна, при нем обсуждались и принимались вопросы лимита на легионеров, при нем обсуждались вопросы расширения лиги. Я не могу сказать, что я от всего в восторге, но при нем лига что-то пыталась нащупать, что-то искала. Думаю, более полную характеристику Прядкину дадут руководители клубов. Но лига функционировала. Были, наверное, положительные моменты, иначе клубы не выражали бы ему доверие на протяжении такого долгого времени. В конце концов, мы не знаем всей информации: может, Сергей Геннадьевич на повышение пошел.