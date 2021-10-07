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Рубрика: Спорт

Россиянка завоевала медаль ЧМ по борьбе в Осло

Текст: Анна Бекетова
Российская газета - Федеральный выпуск № 231(8582)
Россиянка Надежда Соколова завоевала бронзовую медаль чемпионата мира по спортивной борьбе, который проходит в Осло.
Фото: EPA-EFE/BERIT ROALD Фото: EPA-EFE/BERIT ROALD
Фото: EPA-EFE/BERIT ROALD

В схватке за третье место в весовой категории до 50 кг Соколова оказалась сильнее украинки Богданы Кокозей со счетом 12:2. Второй бронзовый финал выиграла Отгонжаргал Долгоржав из Монголии. Чемпионский титул достался японке Ремине Есимото, которая одолела американку Сару-Энн Хильдебрандт.

Фото: instagram@Khabib Nurmagomedov
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Вчера уже после подписания этого номера "РГ" в печать наши спортсменки приняли участие еще в двух встречах за "бронзу".

Вероника Чумикова в утешительном поединке в весовой категории до 57 кг уверенно победила австрийку Дженни Кесслер и за третье место боролась с японкой Сае Наньо.

А в весовой категории до 68 кг на медаль претендовала чемпионка Европы 2020 года и вице-чемпионка континента 2021 года Ханум Велиева. Напомним, что в полуфинале она спорным решением судей уступила Мээрим Жуманазаровой из Кыргызстана. Ее очередной соперницей стала Оливия Ди Бакко из Канады.

До вчерашних финалов сборная России занимала третью строчку в медальном зачете (3-1-5). Лидировали американцы (3-5-2), на втором месте была команда Ирана (3-3-1).

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