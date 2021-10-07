Сборная России по футболу проведет ключевой матч отбора ЧМ-2022

Сборная России по футболу в пятницу проведет в Казани важнейший матч отборочной квалификации чемпионата мира - 2022. Победа над словаками с высокой долей вероятности позволит нашей команде не опуститься в итоговой таблице группы "H" ниже второго места, что как минимум гарантирует россиянам участие в плей-офф.

В марте этого года россияне играли со словаками на выезде и уступили - 1:2. Фото: РИА Новости

О том, что игра со Словакией пройдет на домашнем стадионе казанского "Рубина" "Ак Барс Арене", стало известно в начале июля текущего года. А уже через полтора месяца Российский футбольный союз всерьез раздумывал о переносе матча в другой город. Все дело в качестве газона, которое открыто критиковал даже наставник "Рубина" Леонид Слуцкий. "Я не могу понять, почему на нашей базе поле, на котором мы тренируемся каждый божий день несколько месяцев, в идеальнейшем состоянии находится. А когда мы приезжаем сюда, у футболистов даже нет желания здесь играть", - говорил Леонид Викторович.

Проблемы с газоном - следствие его постоянной смены. То здесь устанавливали бассейн для чемпионата мира, то сцены для различных мероприятий. "Они просто убили газон", - констатировал Слуцкий. В итоге, власти Татарстана пообещали подготовить газон к приезду сборной в лучшем виде. Пришлось, в частности, пожертвовать интересами "Рубина", который свои последние матчи проводил на бывшем домашнем стадионе "Центральный".

Между тем "Ак Барс Арена" не самое счастливое место для нашей сборной. Российская национальная команда здесь играла дважды. В октябре 2017 года хозяева сыграли вничью в товарищеском матче с Ираном - 1:1, а на Кубке конфедераций в том же году россияне уступили Мексике - 1:2. Была еще в Казани победа над Люксембургом в 2013-м - 4:1, но ее наши праздновали на уже упомянутом стадионе "Центральный".

Словаки же - вовсе не Люксембург, при всем уважении к последнему. Со "словацкими соколами" (так неофициально называют сборную на родине) у нас - отрицательный баланс встреч. Из десяти очных матчей россияне выиграли три, еще три свели вничью и в четырех уступили. Причем поражениями для нашей сборной закончились два последних матча со словаками. Одно мы потерпели на групповом этапе Евро-2016, второе уже в рамках нынешнего отборочного цикла в марте. Оба с одинаковым счетом - 1:2.

Чтобы продолжить борьбу с хорватами за первую строчку в группе "Н", ­нашей команде необходимо обыгрывать словаков

Впрочем, дело не только в неудобности нашего соперника. Перед октябрьскими матчами Валерий Карпин столкнулся с серьезными кадровыми потерями, которые никак не закончатся. Последним на сегодняшний день от сборной отцепился 34-летний Денис Глушаков, который вроде бы приехал на базу в Новогорск, с ограничениями занимался в общей группе, но убедить врачей в своей готовности играть так и не смог. "Нога не дает работать в полную силу. Можно усугубить травму и пропустить больше времени. Безусловно, в любом случае здорово, что меня вызвали. Я говорил, что для всех сборная - это цель. Получается, побывал в сборной одной ногой, осталось вернуться двумя", - прокомментировал свой досрочный отъезд сам футболист.

Вместо Глушакова в сборную вызван полузащитник "Ростова" Данил Глебов, который за национальную команду еще не играл. Валерий Карпин также не сможет рассчитывать на полузащитников Александра Головина ("Монако"), Алексея Ионова ("Краснодар"), левого защитника Илью Самошникова ("Рубин"). С крайними защитниками у национальной команды самые большие проблемы. Закончил карьеру в сборной Марио Фернандес (ЦСКА), травмированы Вячеслав Караваев ("Зенит"), Сергей Петров ("Краснодар"). С опытом игры на краю остались Федор Кудряшов, Сергей Терехов да 21-летний Арсен Адамов, который футболку национальной команды еще не надевал. Карпину придется поломать голову, чтобы выкрутиться из этой ситуации.

Тем временем победа над словаками нам бы сейчас очень пригодилась. Напомним, вкратце регламент европейской квалификации. Напрямую в Катар, где пройдет ЧМ-2022, попадут победители десяти отборочных групп. Команды, занявшие вторые места, получат путевку в плей-офф, где к ним присоединятся еще две сборных по итогам розыгрыша Лиги наций 2020/2021.

Чтобы продолжить реальную борьбу с хорватами за первую строчку в группе "H", сборной России словаков нужно обыгрывать. Кроме того, победа позволит нашим оторваться от Словакии на семь баллов. От Словении россиян будут отделять минимум шесть очков. Этого запаса подопечным Карпина должно хватить на оставшиеся три матча, чтобы не упасть ниже второго места.

Соперники

В нашей группе в пятницу состоятся еще два матча: Мальта примет Словению, а Кипр - Хорватию. Кажется, фавориты в этих парах очевидны, но не стоит забывать, что мальтийцы в гостях сыграли вничью со словаками (2:2), а киприоты на своем поле отобрали очки и у словаков (0:0), и у словенцев (2:1).

В других группах матчей с приставкой супер в пятницу-субботу не ожидается, в том числе и потому, что четыре топ-сборные, Бельгия, Испания, Италия и Франция, заняты в "Финале четырех" Лиги наций 2020/2021.

Что касается турнирных раскладов, то хоть какая-то ясность в октябре может наступить в трех группах. В группе "А" Португалия займет место не ниже второго, если обыграет 12 октября Люксембург. Если же сербы в двух ближайших матчах (против Люксембурга и Азербайджана) наберут лишь очко, Криштиану Роналду и компания и вовсе выйдут на чемпионат мира.

В группе "Е" если чехи не смогут обыграть Уэльс, сборная Бельгии гарантирует себе минимум второе место.

В группе "F" датчанам нужно одолеть Молдову, чтобы обеспечить себе место в топ-2. Победы в обоих октябрьских матчах (12-го числа скандинавы принимают Австрию) гарантируют Дании выход на ЧМ-2022.

Кстати

Матч Россия - Словакия пройдет с болельщиками. Разрешенная вместимость "Ак Барс Арены" - 30 процентов от максимальной. Это значит, что поддержать наших смогут не более 13,5 тысячи человек. На момент написания этих строк в продаже оставалось менее тысячи билетов. Важное уточнение: на трибуны смогут попасть болельщики только с сертификатом о вакцинации либо со справкой о перенесенном заболевании ковидом.

Где будем смотреть

8 октября, пятница, "Россия 1"

21:45. Россия - Словакия. Прямая трансляция.