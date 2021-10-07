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Рубрика: Спорт

Тренер ЦСКА проанализировал победную игру против "Динамо" в матче КХЛ

Текст: Михаил Щербань
Российская газета - Федеральный выпуск № 231(8582)
В Континентальной хоккейной лиге прошел центральный матч в Западной конференции - ЦСКА принимал земляков из "Динамо".
Благодаря победе над "Динамо" армейцы подтянулись к лидерам Западной конференции. Фото: РИА Новости Благодаря победе над "Динамо" армейцы подтянулись к лидерам Западной конференции. Фото: РИА Новости
Благодаря победе над "Динамо" армейцы подтянулись к лидерам Западной конференции. Фото: РИА Новости

Команды начали поединок максимально сконцентрированно и старались предельно внимательно играть в обороне. В первом периоде заброшенных шайб зрители не увидели, а во второй двадцатиминутке повезло армейцам - Максим Соркин успешно сыграл на добивании и вывел "красно-синих" вперед. Отметим, что для 21-летнего нападающего этот гол стал дебютным в этом сезоне. Ну а в третьем периоде хоккеисты ЦСКА еще дважды поражали ворота "бело-голубых" - отличились Павел Карнаухов и Джон Гилмор.

Фото: Татьяна Андреева
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На послематчевой пресс-конференции главный тренер армейцев Сергей Федоров выглядел довольным:

- Наших ребят - с победой. Хорошая динамичная игра. Выполнили то, что давно хотели. Нашли динамику между зоной обороны, средней и зоной атаки. Нападающие и защитники сегодня играли в один хоккей - динамичный, действовали целеустремленно. Шайба шла вперед. Соперник был очень серьезный, "Динамо" представляло силу - лидеры чемпионата. Очень рад, что удалось показать хорошую игру в обороне.

Показалось, что эта победа произошла во многом благодаря четырем шайбам, заброшенным позавчера "Куньлуню", которые раскрепостили команду. Так ли это?

Сергей Федоров: Это наш график от игры к игре. Мы тогда тоже искали динамику в своих действиях. Сегодня был другой соперник, который иначе действует. Что-то мы отработали вчера на тренировке. И сегодня против крепкого соперника нам удалось показать командные действия в тройках и пятерках. У нас все-таки было не так много времени, чтобы сделать все это во время межсезонья. Но мы четко понимали, что лучшая тренировка - это игра.

Наверное, одним из ключевых моментов сегодня была игра ЦСКА в меньшинстве. Насколько много внимания при подготовке к матчу вы уделяли спецбригадам "Динамо", в частности, первому звену?

Сергей Федоров: К сожалению, обе команды сегодня не забили в большинстве. По поводу нашего меньшинства - у нас есть хоккеисты, которые прошли хорошую школу за последние несколько сезонов, играя в меньшинстве. Это тоже дало определенный толчок. Да, мы разбирали игру нашего соперника. Я считаю, что у ребят тоже появилась какая-то информация. И нам удалось воплотить это в какие-то командные действия в меньшинстве и большинстве.

Можете назвать этот матч для вас лучшим в качестве главного тренера? После игры с "Ак Барсом", особенно сегодня во втором и третьем периоде, ваша команда показала совсем другой уровень хоккея.

Сергей Федоров: Это была наша хорошая игра. С "Ак Барсом" мы тоже хорошо играли. Удаление, когда у нас два раза было по шесть полевых игроков, не совсем характерное удаление нашего центрального, неисполнение каких-то моментов на точке вбрасывания в игре с Казанью. Не могу сказать, что сегодня была самая лучшая наша игра, наверное, мы с этими фразами немного подождем. Мы можем и обязаны играть лучше. Я просто хочу видеть динамику сыгранности в наших звеньях с парами защитников. Пока мы в процессе, потому что у нас был определенный дефицит времени во время подготовки к сезону.

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