УЕФА объявил дату жеребьевки отборочного этапа Евро-2024

Новости

Путин обсудил вопросы стабильности и безопасности в России 15:28
Утверждены даты проведения Российского инвестиционного форума в Сочи 15:13
Чернышенко рассказал о программе подготовки кадров в сфере высоких технологий 15:12
Власти Дагестана осудили жителей республики, избивших мужчину в метро 15:08
В Башкирии депутаты поддержали отмену сухого закона в новогодние каникулы 15:01
В мэрии Омска прокомментировали ситуацию с "забетонированными" деревьями 15:01
Отели горнолыжных курортов РФ обяжут сообщать о COVID-19 среди постояльцев 15:00
Чернышенко раскрыл детали инициативы технологического предпринимательства 14:56
Названы задачи стратегической инициативы "Экономика замкнутого цикла" 14:53
В Курске перепутали жертв ДТП 14:52
В Калининградской области расширили обязательную вакцинацию 14:44
Эксперимент по онлайн-торговле рецептурными лекарствами пройдет в 2022 году 14:32
Пострадавших членов экипажа нефтяного танкера доставили в больницу Иркутска 14:23
СПЧ поддерживает идею проводить онлайн-голосование на единой платформе 14:21
Совфед займется статусом членов избиркомов с правом совещательного голоса 14:20
В Сочи откроются 30 зимних пляжей 14:20
В московском метро запустили тематический поезд "Герои и подвиги" 14:20
Минпросвещения: Требований тестирования несовершеннолетних на COVID-19 нет 14:17
В "Газпроме" прокомментировали ситуацию с газом в Европе 14:12
Американский истребитель F/A-18F Super Hornet разбился в Долине Смерти 14:09
Песков назвал условия встречи Путина и Байдена на полях G20 14:02
Исследователи заявили об угрозе женской безработицы в будущем 13:53
Песков: В Кремле нет традиции "проставляться" в день рождения Путина 13:48
На курорте Домбай построят новую канатную дорогу и горнолыжные трассы 13:43
Песков: Стимулирования вакцинации от COVID-19 на федеральном уровне не будет 13:41
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
18+
Названы тарифы на электроэнергию на 2022 год
Названы тарифы на электроэнергию на 2022 год
Тест: Хорошо ли вы знаете "бондиану"?
Тест: Хорошо ли вы знаете "бондиану"?
Что надо знать и уметь для участия в цифровой переписи населения
Что надо знать и уметь для участия в цифровой переписи населения
07.10.2021 15:11
Рубрика: Спорт

УЕФА объявил дату жеребьевки отборочного этапа Евро-2024

Текст: Максим Домчев
Жеребьевка отборочного турнира чемпионата Европы по футболу 2024 года состоится в субботу, 9 октября, во Франкфурте-на-Майне. Об этом в четверг сообщается на официальном сайте УЕФА.

Церемония состоится в выставочном центре Festhalle Messe Frankfurt во Франкфурте. В 2003 именно тут проходила жеребьевка отбора к ЧМ-2006.

Фото: AP Photo
УЕФА презентовал логотип Евро-2024

В ходе жеребьевки 54 национальные сборные будут распределены по отборочным группам, в которых поведут борьбу за право присоединиться к Германии в финальном турнире.

Всего будут разыграны 23 путевки в финальную часть, жеребьевка которой состоится в декабре 2023 года.

"Жеребьевка - это первый шаг для многих команд, стремящихся сыграть на чемпионате Европы в Германии. Мы с нетерпением ждем захватывающей жеребьевки и желаем всем командам честной и увлекательной борьбы, чтобы определить, кто из них сильнее всех в Европе", - приводит УЕФА слова директора Евро-2024 Филиппа Лама.

Спорт Футбол Чемпионат Европы Спортивные организации УЕФА