УЕФА объявил дату жеребьевки отборочного этапа Евро-2024

Церемония состоится в выставочном центре Festhalle Messe Frankfurt во Франкфурте. В 2003 именно тут проходила жеребьевка отбора к ЧМ-2006.

В ходе жеребьевки 54 национальные сборные будут распределены по отборочным группам, в которых поведут борьбу за право присоединиться к Германии в финальном турнире.

Всего будут разыграны 23 путевки в финальную часть, жеребьевка которой состоится в декабре 2023 года.

"Жеребьевка - это первый шаг для многих команд, стремящихся сыграть на чемпионате Европы в Германии. Мы с нетерпением ждем захватывающей жеребьевки и желаем всем командам честной и увлекательной борьбы, чтобы определить, кто из них сильнее всех в Европе", - приводит УЕФА слова директора Евро-2024 Филиппа Лама.