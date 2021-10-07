В сборной Словакии рассказали о высокой мотивации в матче с Россией

Полузащитник сборной Словакии Ондрей Дуда поделился мнением, как его команда может обыграть россиян в матче квалификации ЧМ-2022. Встреча состоится в пятницу, 8 октября, в Казани и начнется в 21:45 по московскому времени.

Легенда словацкого футбола Марек Гамшик сказал, что для вашей сборной в октябрьских матчах решается все. Согласны с ним?

Ондрей Дуда: Мы хотим набрать максимум очков. Чтобы сохранить шанс на выход на чемпионат мира, надо собрать максимум. Но сначала надо выиграть в России, и уже потом можно думать о том, что будет в матче с Хорватией.

Два последних матча у России вы выиграли, причем с одинаковым счетом - 2:1

Ондрей Дуда: Да, действительно, один раз мы это сделали на крупному турнире, другой раз сейчас. Но зачем об этом говорить: сейчас другое время, другие игроки. Но конечно, мы бы с удовольствием еще раз обыграли россиян.

Как обыгрывать россиян?

Ондрей Дуда: Надо сыграть так, как мы сыграли последние три матча в сентябре. И в том же стиле, как мы играли с Россией дома и смогли выиграть. Нам немного не повезло с Хорватией (0:1 - прим. РГ), но если мы покажем тот же уровень, тот же настрой, то, вполне возможно, удача повернется к нам лицом.

Для вас важно самому забить России?

Ондрей Дуда: Разумеется, хотелось бы забить. Всегда хочется забивать, но мне без разницы, каким образом мы победим и каким именно будет мой вклад.

В первом матче в Трнаве вы играли без болельщиков, а сейчас вы сыграете со зрителями на трибуне. У россиян, значит, будет преимущество?

Ондрей Дуда: Так получилось, что поделать. Такие были правила. И хорошо, что болельщики будут завтра. Мы привыкли к большому количеству зрителей. Даже немного обидно, что завтра будет всего 13 тысяч человек.

Артем Дзюба отказался приезжать в сборную, объяснив это неоптимальной формой. Можете представить, что вы не приедете в национальную команду, если вас вызовут?

Ондрей Дуда: У меня нет с этим проблем. Я этим вопросом, о котором вы говорите, не интересуюсь.