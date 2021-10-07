Захарова назвала провокацией ролик УЕФА с Крымом

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала провокацией ролик УЕФА, в котором Крым изображен как часть Украины.

"УЕФА, эта уважаемая организация, не должна позволять втягивать себя в провокационные действия украинских чиновников от футбола. То, что эти действия являются провокационными, мне кажется, очевидно всем", - заявила Захарова на брифинге.

Ранее в УЕФА представили логотип чемпионата Европы по футболу, который в 2024 году будет принимать Германия. В презентации фигурирует карта с "украинским" полуостровом.

Захарова напомнила о скандале на Евро-2020, когда игроки сборной Украины выступали в майках с лозунгом украинских националистов, воевавших во Второй мировой на стороне гитлеровской Германии. "Нельзя допустить проникновения в спорт агрессивных, реваншистских и экстремистских идей. Мы просили бы руководство УЕФА обратить на это пристальное внимание", - заключила Захарова.