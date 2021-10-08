Франция одержала волевую победу над Бельгией и вышла в финал Лиги наций

Сборная Франции по футболу обыграла Бельгию в полуфинале Лиги наций. Команда Дидье Дешама после первого тайма уступала (0:2), но во втором сумела забить три мяча и вырвать победу.

Во втором полуфинале Лиги наций Франция встречалась в гостях с Бельгией. Матчи между этими командами всегда носят принципиальный характер, и нередко командам удавалось радовать зрителей большим количеством забитых мячей.

Первый тайм прошел с ощутимым преимуществом бельгийской команды. И на 37-й минуте встречи Янник Карраско точным ударом с левой ноги открыл счет. Спустя три минуты французы снова начинали с центра поля. Могучий Ромелу Лукаку с острого угла пушечным ударом вогнал мяч под перекладину.

В перерыве Дидье Дешам все же смог донести до игроков своей команды, что именно они до сих пор остаются действующими чемпионами мира. И французов будто подменили. С первых минут они пошли вперед и начали создавать моменты у ворот соперника. На 62-й минуте Карим Бензема в борьбе с несколькими игроками изловчился и пробил точно в угол. Спустя 6 минут бельгийцы сбили в штрафной Антуана Гризманна, и арбитр после просмотра повтора указал на точку. Килиан Мбаппе буквально вогнал мяч в сетку.

Развязка наступила незадолго до окончания основного времени. В контратаке Лукаку вроде бы выводит Бельгию вперед, но на повторе у него определили положение вне игры. А вот французы вскоре забили по правилам. Тео Эрнандес принес своей команде победу и выход в финал, где 10 октября французам предстоит матч против Испании.