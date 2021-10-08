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08.10.2021 14:22
Рубрика: Спорт

Хэмилтон потеряет 10 позиций на старте Гран-при Турции

Текст: Максим Домчев
Фото: REUTERS/Sedat Suna Фото: REUTERS/Sedat Suna
Фото: REUTERS/Sedat Suna

Лидер общего зачета чемпионата мира по автогонкам в классе "Формула-1" британец Льюис Хэмилтон потеряет 10 позиций на старте Гран-при Турции.

Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС
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В пятницу стало известно, что на болиде действующего чемпиона мира Льюиса Хэмилтона из команды "Мерседес" был заменен двигатель. Вернее, британцу заменили лишь часть силовой установки.

По регламенту двигатель можно менять трижды за сезон, у Хэмилтона это уже четвертая замена. В итоге по итогам квалификации он потеряет десять позиций на старте.

Если бы менялся весь агрегат, то тогда британец стартовал бы последним.

На счету Хэмилтона 246,5 очка в зачете чемпионата мира. Всего два балла ему уступает пилот из Нидерландов Макс Ферстаппен, представляющий команду "Ред Булл".

Спорт Формула-1