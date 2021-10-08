Лондонский "Арсенал" намерен приобрести Азмуна

Иранский форвард "Зенита" Сердар Азмун попал в сферу интересов лондонского "Арсенала".

Как сообщает Onze Mondial, в руководстве лондонского клуба рассматривают Азмуна как замену французскому форварду Александру Ляказетту. Пока неизвестно, останется ли он в команде.

Контракт Азмуна с "Зенитом" истекает летом следующего года, в минувшее трансферное им уже интересовались несколько клубов из Европы, но до перехода дело так и не дошло.

В нынешнем сезоне на счету Азмуна шесть голов в 12 матчах за клуб. Примерная трансферная стоимость иранца составляет 25 миллионов евро.

Лязазеттом интересуются несколько клубов, включая "Атлетико" и "Рому". Трансфер французского нападающего может принести клубу около 35 миллионов евро.