Названы претенденты на "Золотой мяч"

Организаторы премии "Золотой мяч" назвали 30 претендентов на эту почетную награду. Среди них Лионель Месси и Криштиану Роналду, на двоих выигрывавшие его 11 раз.

29 ноября состоится торжественная церемония вручения приза лучшему игроку сезона - "Золотой мяч". По давно сложившейся традиции его вручает французский журнал France Football.

В пятницу были названы претенденты на этот трофей. Всего в список попали 30 игроков, среди которых нападающие "ПСЖ" и "Манчестер Юнайтед" Лионель Месси и Криштиану Роналду, а также герой Евро-2020 голкипер сборной Италии и "ПСЖ" Джанлуиджи Доннарумма.

В числе претендентов на трофей также вошли еще два игрока "ПСЖ" - Килиан Мбаппе и Неймар. Также в числе номинантов по пять игроков "Челси" (Жоржиньо, Н'Голо Канте, Сесар Аспиликуэта, Ромелу Лукаку, Мейсон Маунт) и "Манчестер Сити" (Кевин де Брейне, Рубен Диаш, Фил Фоден, Рияд Марез, Рахим Стерлинг).

Также на награду претендуют: Николо Барелла, Лаутаро Мартинес (оба - "Интер"), Карим Бензема, Лука Модрич (оба - "Реал"), Леонардо Бонуччи, Джорджо Кьеллини (оба - "Ювентус"), Бруну Фернандеш ("Манчестер Юнайтед"), Эрлинг Холанд ("Боруссия", Дортмунд), Харри Кейн ("Тоттенхэм"), Симон Кьер ("Милан"), Роберт Левандовский ("Бавария"), Жерар Морено ("Вильярреал"), Педри ("Барселона"), Мохамед Салах ("Ливерпуль"), Луис Суарес ("Атлетико").

На счету Лионеля Месси шесть "Золотых мячей", у Роналду - пять.