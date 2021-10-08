Путин поручил утвердить концепцию развития детско-юношеского спорта до 2030 года

"Правительству Российской Федерации утвердить концепцию развития детско-юношеского спорта в Российской Федерации до 2030 года, рассмотренную на заседании Совета при президенте РФ по развитию физической культуры и спорта, и план мероприятий по ее реализации", - говорится в списке поручений по итогам заседания совета, состоявшегося 10 сентября.

Уточняется, что необходимо указать источники финансирования соответствующих мероприятий и целевые показатели, характеризующие развитие детско-юношеского спорта, в том числе адаптивной физкультуры и спорта.

Кроме того, кабмину необходимо предусмотреть в плане мероприятий дополнительные меры, "обеспечивающие использование возможностей системы образования для раскрытия личностного потенциала каждого ребенка, его физического воспитания и физического развития". Срок исполнения поручения установлен до 30 декабря.