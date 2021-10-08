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Рубрика: Власть

Путин поручил утвердить программу всеобщего обучения детей плаванию

Текст: Кира Латухина
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Правительство и региональные власти при участии Всероссийской федерации плавания должны разработать межведомственную программу по всеобщему обучению детей плаванию.

Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС
Путин поручил утвердить концепцию развития детско-юношеского спорта

Такое поручение дал президент. России Владимир Путин. Срок выполнения - 30 июня 2022 года.

Владимир Путин указал обратить особое внимание на необходимость обучения плаванию в детсадах, школах, кружках, детских лагерях отдыха, предусмотрев включение в госпрограммы дополнительных мероприятий, в том числе производство отечественных модульных и мобильных бассейнов.

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