Путин потребовал принять меры для успешного выступления на Играх в Пекине

Президент России Владимир Путин поручил кабмину совместно с Олимпийским и Паралимпийским комитетами России с учетом результатов Игр в Токио разработать и реализовать комплекс мер по повышению эффективности подготовки сборных.

Также Владимир Путин указал принять дополнительные меры по обеспечению успешного выступления российских спортсменов на Олимпийских и Паралимпийских зимних играх 2022 года в Пекине. Доклад нужно подготовить до 10 декабря, далее - ежегодно.

До 20 декабря кремлевской администрации нужно представить предложения о награждении граждан России и иностранцев, внесших существенный вклад в подготовку российских спортсменов, достойно выступивших на Играх Токио.