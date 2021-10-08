Российские фигуристы Тарасова и Морозов лидируют на турнире в Финляндии

Российские фигуристы Евгения Тарасова и Владимир Морозов выиграли короткую программу на международном турнире Finlandia Trophy, который проходит в финском Эспоо.

Наша спортивная пара набрала за свой прокат 78,33 балла. Еще один российский дуэт, чемпионы мира 2021 года в Стокгольме Анастасия Мишина и Александр Галлямов занимают второе место (73,76). Ученики Тамары Москвиной и Артура Минчука потеряли баллы из-за падения партнерши. На третьей строчке расположились Ванесса Джеймс и Эрик Редфорд из Канады (67,55).

Отметим, что Тарасова - Морозов, которые весной 2021 года перешли в группу к тренеру Этери Тутберидзе, в Эспоо показали новую короткую программу. О причинах замены рассказал двукратный олимпийский чемпион Максим Траньков, который по-прежнему работает с парой. Первую программу поставил Александр Жулин, тренирующий действующих чемпионов мира в танцах на льду Викторию Синицына - Никиту Кацалапова. Вторую - хореограф-постановщик группы Тутберидзе Даниил Глейхенгауз.

- После первых соревнований в США, которые Вова с Женей выиграли, мы всей командой собрались и, прислушавшись к разным мнениям, приняли решение программу поменять, - объяснил Траньков Первому каналу. - Вызвано это было тем, что любая программа - особенно в олимпийский сезон - должна раскрывать сильные качества спортсменов. А сильные качества Вовы и Жени - это скорость, мощь, амплитудные, большие элементы. Именно эти качества было очень сложно показать в такой хрустальной, камерной музыке Дебюсси. И это было заметно - снизилась скорость. Ребята пытались вжиться в этот образ, он им тоже тяжело давался. Поэтому было принято решение поставить более быструю и динамичную программу, которая ребятам более подходит по темпераменту, по их элементам и движению на льду.