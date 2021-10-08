Сафонов и Захарян попали в состав сборной России на матч со Словакией

Сборные России и Словакии объявили стартовые составы на отборочный матч ЧМ-2022.

У россиян с первых минут сыграют Матвей Сафонов, Игорь Дивеев, Федор Кудряшов, Георгий Джикия, Алексей Миранчук, Дмитрий Баринов, Арсен Захарян, Александр Ерохин, Алексей Сутормин, Далер Кузяев и Федор Смолов.

Капитанскую повязку получил Далер Кузяев. Он уже четвертый капитан национальной команды при Валерии Карпине.

В стартовый состав словаков попали Родак, Пекарик, Шатка, Гараслин, Дуда, Боженик, Куцка, Шкриньяр, Ганцко, Гамшик, Шранц.

Матч начнется на "Ак Барс Арене" в Казани в 21:45 по московскому времени.