Фьюри оказался тяжелее Уайлдера на 18 кг

Британец Тайсон Фьюри оказался тяжелее американца Деонтея Уайлдера на 18 килограммов накануне боя за титул чемпиона мира по боксу в тяжелом по версии WBC.

В ночь на 10 октября в Лас-Вегасе пройдет турнир по боксу, главным событием которого станет бой между чемпионом мира по версии WBC британцем Тайсоном Фьюри и экс-чемпионом американцем Деонтеем Уайлдером.

Этот поединок станет уже третьим для боксеров. Первый из них завершился вничью, а во втором Фьюри деклассировал своего оппонента, отправив Уайлдера в нокаут. Изначально реванш должен был состояться в июле, но британец заразился коронавирусов, из-за чего бой был перенесен.

В ночь на субботу прошло взвешивание бойцов. Британский гигант Фьюри подошел к поединку с весом 125,6 кг, тогда как его соперник показал результат 107,9 кг.

Ранее британец поделился своими ожиданиями от боя.

"Продлится ли бой всю дистанцию? Без шансов, я его вырублю, изобью, заставлю сдаться. Вы увидите, это будет очень жестко", - заявил Фьюри.