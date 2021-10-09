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09.10.2021 09:11
Рубрика: Спорт

Фьюри оказался тяжелее Уайлдера на 18 кг

Текст: Максим Домчев
Фото: REUTERS/Steve Marcus Фото: REUTERS/Steve Marcus
Фото: REUTERS/Steve Marcus

Британец Тайсон Фьюри оказался тяжелее американца Деонтея Уайлдера на 18 килограммов накануне боя за титул чемпиона мира по боксу в тяжелом по версии WBC.

Фото: Александр Щербак/ТАСС
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В ночь на 10 октября в Лас-Вегасе пройдет турнир по боксу, главным событием которого станет бой между чемпионом мира по версии WBC британцем Тайсоном Фьюри и экс-чемпионом американцем Деонтеем Уайлдером.

Этот поединок станет уже третьим для боксеров. Первый из них завершился вничью, а во втором Фьюри деклассировал своего оппонента, отправив Уайлдера в нокаут. Изначально реванш должен был состояться в июле, но британец заразился коронавирусов, из-за чего бой был перенесен.

В ночь на субботу прошло взвешивание бойцов. Британский гигант Фьюри подошел к поединку с весом 125,6 кг, тогда как его соперник показал результат 107,9 кг.

Ранее британец поделился своими ожиданиями от боя.

"Продлится ли бой всю дистанцию? Без шансов, я его вырублю, изобью, заставлю сдаться. Вы увидите, это будет очень жестко", - заявил Фьюри.

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