Хэмилтон выиграл квалификацию Гран-при Турции

Британский пилот "Мерседес" Льюис Хэмилтон показал лучший результат в квалификации Гран-при Турции.

В субботу, 9 октября, на трассе "Истанбул Парк" состоялась квалификация накануне Гран-при Турции в "Формуле-1". Еще в пятницу стало известно, что лидер общего зачета Льюис Хэмилтон из-за замены части двигателя потеряет на старте десять позиций, так что ему нужно было выступить как можно успешнее, чтобы не оказаться слишком далеко от главного конкурента - Макса Ферстаппена из "Ред Булл".

В итоге Хэмилтон и показал лучший результат. Он опередил своего партнера по команде финна Валттери Боттаса на 0,130 секунды. Третий результат у Ферстаппена, который вместе с Боттасом стартует завтра с первого ряда.

Российский гонщик команды "Хаас" Никита Мазепин показал 20-й результат, а его партнер Мик Шумахер стартует 14-м.