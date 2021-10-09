Карпин: Если лучшим игроком стал вратарь, то команда играла плохо

Сегодня было много дебютантов. Как оцените их игру?

Валерий Карпин: Выделять еще и по такой игре не стал бы никого, но на этом фоне и Терехов и Сутормин смотрелись достойно. Звезд с неба не хватали, но смотрелись достойно. Чистяков вышел здорово. Сыграл на том уровне, что показывает в "Зенит".

Прошла информация, что изначально в воротах должен был оказаться Гилерме, но из-за травмы выбор был сделан в пользу Сафонова. Это так?

Валерий Карпин: Первый раз такое слышу. У Гилерме есть проблемы не первый день, не первый месяц с ахилловым сухожилием, но это не мешало ему играть в сентябре. Не думаю, что травма сыграла огромную роль в выборе вратаря.

Оцените игру Сафонова. И почему заменили Зелимхана Бакаева, который в атаке выглядел одним из лучших?

Валерий Карпин: По поводу Сафонова, отыграли на ноль игру. Он спас в нескольких моментах и, к сожалению для нас, был лучшим игроком матча. Если вратарь лучший игрок матча, то команда играла плохо. Он на сто процентов сделал свою работу. По поводу Бакаева, Бакаев во втором тайме смотрелся неплохо, но когда надо было отрабатывать назад, сил уже не хватало. С этим и связана замена.

Команда провела четыре матча на ноль. Это удача или заслуга игроков?

Валерий Карпин: Нельзя брать все четыре игры под одну гребенку. В каких-то играх была удача, где-то было мастерство защитников и вратаря. Но удачу тоже нужно заслужить. Ребята сегодня показали себя одной командой. Футбольный бог отдал им должное и удача повернулась лицом.

Показалось, что у наших ворот было не так много моментов. Вы довольны связкой защитников Джикия - Дивеев?

Валерий Карпин: Давайте определимся, много моментов они создали или немного.

А вы как считаете?

Валерий Карпин: Нормально они создали. Так много нам не создавали в трех предыдущих матчах. В принципе связкой доволен. Но игра в атаке не зависит от игры только двух человек. Это зависит от всех. Что касается обороны, вниз опускался и Баринов, вышел Чистяков. Поэтому, только про Дивеева и Джикию я бы не говорил.